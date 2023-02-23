Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Sağlık Bakanı Altuğra ile toplantı yaptı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) bugün Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile toplantı yaptığını açıkladı.

Toplantıda, Tıp-İş’in tespit ettiği eski ve yeni, çözüm bekleyen sorunlardan en ivedileri Bakan Altuğra’nın bilgisine getirilerek, Tıp-İş’in çözüm öneri ve talepleri sunuldu, sağlık alanındaki sorunların çözümüne ilişkin iş birliği önerisi yapıldı.

Tıp-İş’ten yapılan açıklamada Bakan Altuğra’ya yapılan öneriler de kamuoyuyla paylaşıldı.