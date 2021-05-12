Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar’ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanlığı Ali Bolat ve yönetim kurulu üyeleri Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar’ı ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanlığı Ali Bolat ve yönetim kurulu üyeleri Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar’ı ziyaret etti.

Ali Bolat, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle bu ziyareti gerçekleştirdiklerini, Sağlık Bakanlığı’nın ilgi ve desteklerinden dolayı birlik adına Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel’e teşekkürlerini sunduklarını ifade ederek Oygar’a plaket takdim ettiler.

Oygar, özellikle pandemi döneminde halkımızın sağlığı için zaman mevhumu gözetmeksizin emeklerini esirgemeyen tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutladığını söyledi.