  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği 5 Aralık’ta Atatürk’ü Andı

» »
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği 5 Aralık’ta Atatürk’ü Andı
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği 5 Aralık’ta Atatürk’ü Andı

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 5 Aralık 1934 yılında kadınlara verilen “seçme ve seçilme hakkının” 87. yıldönümünde Ulu Önder Atatürk'ü sonsuz saygı ve şükranla yad etti. 


Açıklamada, “Türk kadınları Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip oldukları için kendilerini mutlu ve değerli hissetmektedirler” denildi. 


Türk kadınlarının Ulu önder Atatürk sayesinde seçme seçilme hakkını kazandığı ifade edilen açıklamada, bugün ne Türkiye Cumhuriyeti ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kadın milletvekili sayısının istenilen düzeyde olmadığına işaret edildi. 


“Toplumu kalkındırmak istiyorsak, izlememiz  gereken daha emin ve daha etkili bir yol vardır. O da, Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, kadını bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur” denilen açıklamada, Kadınlar Birliği’nin Meclis’te daha fazla milletvekili görmeyi arzu ettiği dile getirildi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu: Güneyden Gelenlere Akaryakıt Satılmasın05 Aralık 2021 Pazar 10:05
  • 306 Vaka Var 2 Vefat!04 Aralık 2021 Cumartesi 20:02
  • Siyasette Kadınların Tam Katılımı Sağlanmadığı Sürece Hedefe Ulaşılamaz04 Aralık 2021 Cumartesi 18:06
  • KKTC İnsan Hakları Derneği Papa’yı Kınadı04 Aralık 2021 Cumartesi 17:41
  • Sucuoğlu: Kadınların Seçilmesinde İstenen Seviyeye Ulaşmaması En Büyük Eksiklik04 Aralık 2021 Cumartesi 17:34
  • Sibel Tatar, “Taş, Kağıt, Makas” Sergisindeki Müzayedeye Katıldı04 Aralık 2021 Cumartesi 17:16
  • Covid Nedeniyle Bir Vefat Haberi Daha04 Aralık 2021 Cumartesi 14:16
  • İkmaller Yapılıyor. Öğleden Sonraya Tüm İstasyonlarda Benzin Ve Mazot Olacak04 Aralık 2021 Cumartesi 13:51
  • Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esasları Tüzüğü Resmi Gazetede04 Aralık 2021 Cumartesi 13:43
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm - Gelişme04 Aralık 2021 Cumartesi 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti