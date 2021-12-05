Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği 5 Aralık’ta Atatürk’ü Andı

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 5 Aralık 1934 yılında kadınlara verilen “seçme ve seçilme hakkının” 87. yıldönümünde Ulu Önder Atatürk'ü sonsuz saygı ve şükranla yad etti.



Açıklamada, “Türk kadınları Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip oldukları için kendilerini mutlu ve değerli hissetmektedirler” denildi.



Türk kadınlarının Ulu önder Atatürk sayesinde seçme seçilme hakkını kazandığı ifade edilen açıklamada, bugün ne Türkiye Cumhuriyeti ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kadın milletvekili sayısının istenilen düzeyde olmadığına işaret edildi.



“Toplumu kalkındırmak istiyorsak, izlememiz gereken daha emin ve daha etkili bir yol vardır. O da, Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, kadını bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur” denilen açıklamada, Kadınlar Birliği’nin Meclis’te daha fazla milletvekili görmeyi arzu ettiği dile getirildi.