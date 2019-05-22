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Kıbrıs Türk MS Derneği, Dünya MS Günü nedeniyle pazar günü kahvaltı etkinliği düzenliyor

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Kıbrıs Türk MS Derneği, Dünya MS günü nedeniyle 26 Mayıs Pazar günü saat 09.00’da Çıralı Bakery'de kahvaltı etkinliği düzenliyor.
Kıbrıs Türk MS Derneği, Dünya MS Günü nedeniyle pazar günü kahvaltı etkinliği düzenliyor

Kıbrıs Türk MS Derneği’nden verilen bilgiye göre, Uluslararası Multiple Skleroz (MS) Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mayıs ayının son çarşamba günü Dünya MS Günü olarak anılıyor. Beşinci kez yapılacak kahvaltı etkinliğinde MS hastalarının, ailelerinin ve derneğin bağışçılarının kaynaşması amaçlanıyor.

“#Şiir Sokakta” adlı şiir kitabından elde edilecek tüm geliri derneğe bağışlayan İlke Ünlücan da kahvaltıya katılıp kitabını imzalayacak.

Ayrıca Devlet Piyangosu da, MS konusunda farkındalığın artırılması amacıyla, 28 Mayıs çekilişinin biletlerini Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği’nin logosoyla bastı.

Bazı seyyar bilet bayileri de kahvaltı sırasında bilet satışı yapacak.  

Öte yandan MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli başkanlığındaki 7 MS hastası ve 5 refakatçiden oluşan 12 kişilik bir grup Karadeniz MS Derneği tarafından Samsun’da düzenlenen 6. MS Hasta Kampı’na katıldı.

Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, Karadeniz MS Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi ve ekibine davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

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