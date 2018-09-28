  • BIST 100.033
  • Altın 228,601
  • Dolar 5,9951
  • Euro 6,9545
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAUBP’de kurultaya doğru

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nden acil çağırı

» »
2004 yılında yapılan KTTB yasası ile birlikte ülkede KKTC vatandaşı olmayan hekimlerin geçici üye olarak çalışmalarının önü açılmıştır.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nden acil çağırı

2004 yılında yapılan KTTB yasası ile birlikte ülkede KKTC vatandaşı olmayan hekimlerin geçici üye olarak çalışmalarının önü açılmıştır.

Buradaki amaç özellikle uzman sıkıntısı olan bölümlerde örneğin Anestezi gibi hekim açığını kapatmak olmuştur. Nitekim ilk geçici üyelik de bir anestezi hekimine verilmiştir.

Buradaki prosedür önce yurt içine ilan verilir, öncelik ülkede yaşayan vatandaş hekimlerin istihdamını sağlamaktır. Ancak böyle bir başvuruya cevap verilmediği zamanlarda yurt dışına ilan vererek yabancı geçici üyeler istihdam edilmektedir.

Ülkemizde şu anda özellikle acil servislerimizde hekim sıkıntısı yaşandığından dolayı, acil servisteki nöbetleri asistanlar ve mecburi hizmete gelen uzman hekimler tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu konu ile ilgili zaman zaman ciddi krizler yaşanmaktadır. Ülkemizdeki mevcut tıp fakülteleri ve TC’den mezun onlarca pratisyen hekimimiz atıl vaziyette, sağda solda TUS’a hazırlanmak amacı ile beklemektedirler. Kanaatimizce  ülkemizdeki açığı kapatmak için çareyi yurt dışında arayacağımıza bu hekimlerimizin sisteme bir şekilde dahil edilmeleri çok büyük bir reform olacaktır. Ayni zamanda bu hekim arkadaşlarımız eğitimlerine katkı sağlayacaktır. Ailelerinin üstlerine yük olmaktan kurtaracaktır. TUS’a da bu süre içerisinde hazırlanacaklardır. Bu çalışmaları sırasında değişik branşları gördükleri için uzmanlık tercihlerini yaparken de kendilerine kolaylık sağlayacaktır.

Asistanlar ve mecburi hizmete gelen uzman hekimler de asli görevlerini yapacaklardır.

Yapmamız gereken şey bu mezun pratisyen hekimlerin ivedilikle bir mekanizma oluşturularak sağlık sistemine dahil edilmeleridir.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği bu konu ile ilgili kurumlarla çalışma yönünde kararlıdır.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü farkindalik etkinliği düzenledi28 Eylül 2018 Cuma 11:53
  • KIB-TEK Mesleki İngilizce Eğitimi Tamamlandı28 Eylül 2018 Cuma 11:45
  • MÜNHAL DUYURUSU28 Eylül 2018 Cuma 11:17
  • Çevre Mühendisleri Odası’ndan “EkoGün” Boykotu28 Eylül 2018 Cuma 11:11
  • Atun: “Hedefimiz kurultayı ilk turdan kazanma”28 Eylül 2018 Cuma 11:05
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit Adana’ya gidiyor28 Eylül 2018 Cuma 10:50
  • "KIB-TEK'e baskın" haberlerine yalanlama geldi28 Eylül 2018 Cuma 10:47
  • Fazıl Say konseri pazar akşamı Salamis Antik Tiyatro’da...28 Eylül 2018 Cuma 10:42
  • 8. Geleneksel Malyalılar buluşması bugün gerçekleştiriliyor28 Eylül 2018 Cuma 10:39
  • LTB Yol Kapama Duyurusu28 Eylül 2018 Cuma 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti