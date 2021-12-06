Kıbrıs Türk Tabipleri Odası: Sağlıkta Şiddeti Kınıyoruz!

Basın Açıklaması:

Girne Akçiçek Hastanesi Acil servisinde görev başındayken şiddete maruz kalan Hekim, hemşire, ambulans şöförü ve güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza geçmiş olsun der, bu ve benzeri olayların önlenmesi için hastanelerde ve acil servislerde güvenlik önlemlerinin artırılması, şiddeti uygulayan kişilerin caydırıcı cezai yaptırıma uğraması için düzenlemelerin yapılmasını ivedilikle talep ederiz. Zor koşullarda hizmet veren hekim ve sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığı ödenmezken bu gibi şiddet olayları ve provokatif söylemler bu zor günlerde kamu sağlık hizmetine gereksinim duyan hastaların da hizmet almasını engellemektedir.

SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ ODASI YÖNETİM KURULU