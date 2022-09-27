İşte Açıklama;

Kıbrıslı Türk Halkı Geri Çevrilmeye Alışkın Olsa Da, Geri Adım Atmayacaktır!



Tarih 21 Nisan 2014… Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleşecek 23 Nisan Uluslararası Çocuk

Festivali’ne katılmak için Larnaka Havaalanı’ndan Kıbrıs’a giriş yapmaya çalışan Sırbistan çocukları kafilesinin

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri tarafından ülkeye alınmamasını protesto etti. Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs

Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı protestoda, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerine şöyle seslendi:

“Gencecik kalplerin, başka bir coğrafyayı ziyaret etmek, yepyeni arkadaşlar edinmek hevesleri, kapkara bir

hüzne dönüşürken; sizin devletleriniz nedir ki?”

Tarih 15 Aralık 2019… Bağımsızlık Yolu, IGCSE programı Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral’in,

ödülünü almak üzere Kıbrıs’ın güneyine geçmesine Kıbrıs Cumhuriyeti otoriteleri tarafından ‘Türkiye

kökenli’ olduğu gerekçesiyle izin verilmemesini protesto eden bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Lokmacı

Geçiş Kapısı’nda toplanan Bağımsızlık Yolu üyeleri, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerine şöyle seslendi: “yere

batsın milliyetçiliğiniz, çocukları ağlatan kirli siyasetiniz”.

Tarih 27 Eylül 2022… Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet, Türkiye’de çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak

üzere Ankara’ya hareket etti. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda, heyette bulunan Bağımsızlık Yolu Genel

Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişine izin verilmedi. Rahvancıoğlu bir süre

bekletildikten sonra Kıbrıs’a geri gönderilecek.

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Kıbrıslı Türkler, sınır ve geçiş kapılarından ilk kez geri çevrilmediler. Kıbrıslı Türkler “yasak” lafını duymaya,

geri çevrilmeye, gözetim altında tutulmaya alışkındırlar. Kıbrıslı Türkler hem Kıbrıs Cumhuriyeti’nin geçiş

kapısından geri çevrilirler, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kapısından geri çevrilirler. Kıbrıslı Türkler hem

Kıbrıslı Elen yetkililerin yasakları ile karşılaşırlar, hem de Türkiye yetkililerinin yasakları ile karşılaşırlar.

Kıbrıslı Türkler bazen “Türkiye kökenli” ya da “yerleşik” diye suçlanarak geri çevrilirler, bazen de “Kıbrıslı” ya

da “muhalif” diye suçlanarak geri çevrilirler.

Kıbrıslı Türkler, geri çevrilmeye alışkındırlar.

Kıbrıslı Türk halkı, geri çevrilmeye alışkın olsa da, geri adım atmaya alışkın değildir.

Geri adım atmayacağız. AKP yöneticileri, yarın Türkiye halklarının tekmesini yedikten sonra ardına bile

bakmadan Türkiye’den kaçmanın yollarını ararken, biz Türkiye’nin emekçi ve onurlu halklarıyla Ankara’nın

sokaklarında kol kola ve özgürce yürüyeceğiz, tıpkı Lefkoşa’nın sokaklarında yürüyeceğimiz gibi.

Bağımsızlık Yolu

Genel Sekreteri

Celal Özkızan