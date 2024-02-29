  • BIST 9193.69
  • Altın 2054.607
  • Dolar 31.2226
  • Euro 33.8074
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Kıbrıslı Türklerin Baf’taki mallarıyla ilgili başvurusu mahkeme tarafından reddedildi

» »
Güney Kıbrıs’taki idari mahkemenin, bir Kıbrıslı Türk ile kızının, Baf kazasındaki taşınmazlarının Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin himayesi altında kalmasıyla ilgili kararın iptali talebiyle yaptığı başvuruyu reddettiği haber verildi.
Kıbrıslı Türklerin Baf’taki mallarıyla ilgili başvurusu mahkeme tarafından reddedildi

Fileleftheros gazetesi, “Fransa’da Yaşadığı İçin Kıbrıs Türk Malını Talep Etti- Önce Şartları Kabul Etti Sonra İtiraz Etti- Mahkemeden Hayır Yanıtını Aldılar” başlığıyla yer verdiği haberinde, başvuru sahibinin Girne’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk olduğunu ve bu kişinin Baf kazasındaki Mutallo, Lemba (Çıralı) ve Dimi köylerinde yer alan 46 arsanın kayıtlı sahibi olduğunu kaydetti.

Gazete söz konusu taşınmazın Kıbrıslı Türk'ün kızına devrinin, mevcut vesayet ve yönetim statüsünün geçerliliğinin hiçbir şekilde etkilenmeyeceği, taşınmazın Kıbrıs Türk Malları Vasisi'nin himayesi altında kalmaya devam edeceği aynı zamanda Kıbrıs Türk Malları Vasisi'nin izni alınmadan, miras alınan mülkün daha sonra ardı ardına devredilmesine izin verilmeyeceği şartıyla, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi Müdürü'nün onayıyla gerçekleştiğini de belirtti.

Tam yetkili bir avukat aracılığıyla 10 Ocak 2018 tarihinde, başvuru sahibinden kızına bağış yapılması suretiyle söz konusu 46 taşınmazın devrinin yapılması beyanında bulunulduğunu yazan gazete, iznin mevcut vesayet ve yönetim statüsünün geçerliliğinin hiçbir şekilde etkilenmeyeceği, taşınmazın Kıbrıs Türk Malları Vasisi'nin himayesi altında kalacağı, aynı zamanda Kıbrıs Türk Malları Vasisi'nin izni olmadan, miras alınan mülkün daha sonra ardı ardına devredilmesine izin verilmeyeceği şartıyla verildiğini kaydetti.

Bu şartların başvuru sahipleri adına, başvuru sahiplerinin tam yetkili temsilcisi tarafından 3 Temmuz 2018 tarihinde el yazısıyla imzalanmış bir beyanda yer aldığını ifade eden gazete, Kıbrıslı Türk'ün kızının ise yaptığı başvuruda Kıbrıs Cumhuriyeti değil Fransız kimliğine sahip olduğu ve daimî olarak Fransa’da ikamet ettiği gerekçesiyle, Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yasanın maddelerinin uygulanmaması gerektiğini savunduğunu aktardı.

Gazete, mahkemenin başvuru sebeplerini inceledikten sonra verdiği kararında “beyanın tam yetkili bir temsilci tarafından kayıtsız şartsız imzalanmasıyla, başvuru sahibinin (mülk sahibinin kızı) Vasinin söz konusu mülk üzerindeki vesayet statüsünün korunmasıyla ilgili olarak ortaya koyduğu şartları tam olarak kabul ettiğini tespit ettiğini” iletti.

Gazete başvuru sahibinin, ileride adına kaydedilecek mülkün idaresinin Kıbrıs’taki düzensiz durum devam ettiği sürece vasiliğin himayesi altında kalmaya devam edeceğine dair belirleyici koşul dahil olmak üzere, taşınmazın kendisinden sonra gelecek kuşaklara devriyle ilgili tüm olguları tam anlamıyla bilerek, temsilcisi aracılığıyla Kıbrıs Türk Malları Vasisi tarafından ortaya konan şartlar temelinde söz konusu devir konusunda ilerlemeyi açıkça kabul ettiğini belirtti.

Gazete dolayısıyla mahkemenin bu başvuru aracılığıyla, Kıbrıs Türk Malları Vasisi'nin ortaya koyduğu ve başvuru sahibinin de kayıtsız şartız kabul ettiği şartlara itiraz etmesinin mümkün olmadığını ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKEL heyeti Çin’de temaslarda bulunacak27 Şubat 2024 Salı 18:15
  • Güney Kıbrıs’ta ikinci lig futbol takımının Rus sahibi de aranan kişiler listesinde27 Şubat 2024 Salı 18:13
  • Yunanistan'da "Kıbrıs" menşeli olmayan patatesler "Kıbrıs" menşeli olarak satılıyor27 Şubat 2024 Salı 11:48
  • Güney Kıbrıs’ta her yıl, her ilçede yaklaşık 800 çift boşanıyor27 Şubat 2024 Salı 11:47
  • Güney’de cezaevine girenlerin yüzde 65’i hayatında en az bir kez uyuşturucu kullandı27 Şubat 2024 Salı 09:42
  • Cezaevi'nden tahliye olanların yüzde 40'ı yine suç işliyor!26 Şubat 2024 Pazartesi 13:54
  • Anket: Hristodulidis günden güne halkın gözünden düşüyor23 Şubat 2024 Cuma 19:40
  • Hellim dosyası aleyhine bir dava daha beklemede23 Şubat 2024 Cuma 18:37
  • Güney Kıbrıs’ta doğum izni 18 haftadan 22 haftaya çıkarılıyor23 Şubat 2024 Cuma 17:35
  • RİK, kötü çalışma şartları yüzünden hastalanan muhabirine tazminat ödeyecek23 Şubat 2024 Cuma 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti