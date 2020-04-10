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Kıbrıs'taki BM askeri gücünde COVİD pozitif vakası

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Kıbrıs'taki BM askeri gücünde COVİD pozitif vakası
Kıbrıs'taki BM askeri gücünde COVİD pozitif vakası

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), bugün barışı koruma personeli arasında ilk koronavirüs vakasını doğrulamaktadır.

Hasta hafif semptomlar bildirdi ve COVID-19 pozitif testinden hemen sonra izole edildi. Kişi şimdi tıbbi personel tarafından yakından izlenmektedir ve misyon virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için sağlam bir temas izleme süreci yürütmektedir.

UNFICYP, COVID-19 riskini önlemek ve azaltmak için ilgili tüm protokollere sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlamak için yetkililerle yakın bir şekilde çalışmaktadır.

Genel Sekreterin direktifleri ve ulusal makamlar tarafından getirilen önlemler doğrultusunda, tüm UNFICYP sivil personeline Mart ortasından bu yana evden telekomünikasyon hizmeti verilmesi talimatı verildi. 4 Nisan'dan bu yana, Genel Sekreter, tüm BM barış operasyonlarında tüm üniformalı personelin rotasyonunu ve dağıtımını 30 Haziran'a kadar askıya aldı.

Kıbrıs'taki salgının ilk tezahüründen UNFICYP, personeli ve daha geniş bir toplumu korumak için sıkı önlemler aldı, misyon operasyonların sürekliliğini sağlamak ve virüsün yayılmasını önlemek için bu önlemleri artırdı.

UNFICYP, bu zorlu zamanlarda adanın dört bir yanındaki insanlarla dayanışma içerisindedir ve Kıbrıs'ta barış ve istikrara katkılarını misyonun kapasitesine kadar sürdürecektir.

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