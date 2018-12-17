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Kıbrıs'taki ırkçı saldırı Türkiye gündeminde

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Milliyet saldırıyı "Akıl almaz vahşet" diye okuyucularına duyurdu.
Kıbrıs'taki ırkçı saldırı Türkiye gündeminde

Türkiye basını güney Kıbrıs'taki ırkçı saldırıyı "Ku Klux Klan sepmatizanları Kıbrıs'ta ortaya çıktı! Dişlerini pense ile söktüler" ve "Akıl almaz vahşet " başlıklarıyla okuyucularına duyurdu.

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Milliyet'in okuyucularına duyurduğu ırkçı saldırı haberi şu şekilde:

"Son dakika... Akılalmaz vahşet! Dişlerini penseyle çektiler"

"Rum medyası, Güney Kıbrıs'ta Afrika kökenli bir gencin 5 kişinin saldırısına uğradığını ve 4 dişinin pense ile çekildiğini yazdı.

Rum medyası olayı, "Pense ile 4 dişini çektiler. Polis karakolu yakınlarında inanılmaz bir ırkçı olay yaşandı" başlığı ile verdi.

Habere göre; Rum tarafında yaşayan Afrikalı genç, havaalanına bir yakınını bıraktıktan sonra evine dönüşte saldırıya uğradı. Sabah saat 04.00'te taksiden inen gence, ABD'de ortaya çıkan siyahi düşmanı Ku Klux Klan hareketi sempatizanı 5 kişinin saldırdığı; önce darp edilen gencin ardından 4 dişinin pense ile çekildiği yazıldı.

Rum Fileleftheros gazetesi, yaşananları ırkçılık olarak niteledi ve "Afrikalı gencin çığlıkları, haykırışları bölgedeki kimseyi rahatsız etmedi. Polise de kimse ihbar da bulunmadı" diye durumu eleştirdi."

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