Kıbrıs'taki ırkçı saldırı Türkiye gündeminde

Türkiye basını güney Kıbrıs'taki ırkçı saldırıyı "Ku Klux Klan sepmatizanları Kıbrıs'ta ortaya çıktı! Dişlerini pense ile söktüler" ve "Akıl almaz vahşet " başlıklarıyla okuyucularına duyurdu.
Milliyet'in okuyucularına duyurduğu ırkçı saldırı haberi şu şekilde:
"Son dakika... Akılalmaz vahşet! Dişlerini penseyle çektiler"
"Rum medyası, Güney Kıbrıs'ta Afrika kökenli bir gencin 5 kişinin saldırısına uğradığını ve 4 dişinin pense ile çekildiğini yazdı.
Rum medyası olayı, "Pense ile 4 dişini çektiler. Polis karakolu yakınlarında inanılmaz bir ırkçı olay yaşandı" başlığı ile verdi.
Habere göre; Rum tarafında yaşayan Afrikalı genç, havaalanına bir yakınını bıraktıktan sonra evine dönüşte saldırıya uğradı. Sabah saat 04.00'te taksiden inen gence, ABD'de ortaya çıkan siyahi düşmanı Ku Klux Klan hareketi sempatizanı 5 kişinin saldırdığı; önce darp edilen gencin ardından 4 dişinin pense ile çekildiği yazıldı.
Rum Fileleftheros gazetesi, yaşananları ırkçılık olarak niteledi ve "Afrikalı gencin çığlıkları, haykırışları bölgedeki kimseyi rahatsız etmedi. Polise de kimse ihbar da bulunmadı" diye durumu eleştirdi."
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