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Kiralık araçta kendilerinden geçmiş bir şekilde uyuşturucu ile yakalanandılar

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Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlunda kiralık araçta uyuşturucu ile yakalanan Ignatıus İfeanyıchukwu Ochıagha ile Chukwunwike Ernest Okeke dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Kiralık araçta kendilerinden geçmiş bir şekilde uyuşturucu ile yakalanandılar

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlunda kiralık araçta uyuşturucu ile yakalanan Ignatıus İfeanyıchukwu Ochıagha ile Chukwunwike Ernest Okeke dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı Girne Narkotik Şubesi’nde görevli polis memuru Mert Gültuna, 11.09.2020 tarihinde saat 23.50 raddelerinde Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan ZPJ 664 plakalı araçta kendilerinden geçmiş bir şekilde CÖŞ ekipleri tarafından tespit edilen araç şöförü Ignatıus İfeanyıchukwu OCHIAGHA ve araçta yolcu olarak bulunan Chukwunwike Ernest OKEKE’nin huzurunda yapılan aramada; aracın sağ kapı cebindeki tütün kılıfı içerisinde, üzeri yazılı beyaz kâğıda sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile aracın şoför mahallindeki paspas üzerinde içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve aracın yolcu koltuğu üzerinde içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigaranın tespit edildiğini söyledi. Polis, iki zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında  toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, üniversite öğrencisi olan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme her iki zanlının da 5 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

 

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