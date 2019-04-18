Kızılyürek ve destekçilerinden renkli buluşma

“Buluşmaya Gidiyoruz” adlı etkinlikte Kuğulu Park’ta buluşan destekçiler oradan ara bölgedeki Dayanışma Evi’ne yürüdü. Renkli anların yaşandığı yürüyüşle, 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım için farkındalığı artırmak amaçlandı. “AP seçimlerinde sen de bize katıl, sesimizi daha güçlü duyuralım” sloganıyla düzenlenen Kızılyürek’e destek yürüyüşüne her kesimden barış severlerin katılması dikkat çekti.

ORTAK AMAÇ İÇİN HAREKETE GEÇTİK

Yürüyüşün ardından Dayanışma Evi’nde kahve içilip sohbet edildi. Kızılyürek’in tüm katılımcılarla birebir sohbet ettiği etkinlik hakkında, umutsuzlaşıp sakinleşilen bu dönemde adamızda gerçekleşen ilk iki dilli seçim kampanyasının tüm barış severleri ortak amaç için bir kez daha bir araya getirip umutlandırdığı belirtildi. Katılımcılar ayrıca bu adaylığın sakinleşme döneminin sonlanıp federalistleri yeniden ortak amaç için, yani Niyazi Kızılyürek’in kazanması için harekete geçirdiği yorumları yaptı.