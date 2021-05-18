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KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1. Gençlik Konseri Düzenleniyor

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KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen “1. Gençlik Konseri”, 19 Mayıs Çarşamba, saat 20.00’de, Lefkoşa Bedesten’den tüm televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanacak.  
KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1. Gençlik Konseri Düzenleniyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen “1. Gençlik Konseri”, 19 Mayıs Çarşamba, saat 20.00’de, Lefkoşa Bedesten’den tüm televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanacak.  


Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Opera Sanatçısı, Soprano Laden İnce’nin proje tasarımını gerçekleştirdiği, opera alanında çeşitli konservatuvarlarda eğitim almakta olan veya yeni mezun olan son kuşak opera sanatçısı adaylarını halkımıza tanıtmayı amaçlayan konserde Konser Piyanisti ve Uzman Öğretim Görevlisi Atakan Sarı ve sanatçı adaylarımızdan Ayten Sönmezoğlu, Emre Can Cambaz, Emre Özarabacı, Güler Özgencil, Havva Özdemirağ, İrem Değirmencioğlu, İzlem Özlüoğlu, Muazzez Çekici ve Nurseli Tilki yer alacak.

Konser, pandemi nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek.

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