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KKTC Dünya Turizm Forumu’nda temsil ediliyor

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KKTC Dünya Turizm Forumu’nda temsil ediliyor
Dünya turizmine yön veren liderler World Tourism Forum Global Meeting kapsamında İstanbul Kongre Merkezi’nde bir araya geldi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen World Tourism Forum kapsamında gerçekleşen ve 25 ülkenin Bakan, Bakan yardımcısı ve Müsteşarları seviyesinde katıldığı toplantıda, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı da temsil ediliyor.

Foruma, Dünya turizmine yön veren şirketlerin yöneticileri, sektör yatırımcıları, kamu kuruluşları, akademisyenler, teknoloji uzmanları, siyasi otoriteler, sivil toplum kuruluşları ve dünyanın turizm otoritelerinin de aralarında olduğu 20 ülkeden 150’ye yakın uluslararası konuşmacı katılıyor.

Forumda turizm politikalarının siyasete etkileri, turizm pazarlaması ve Global tanıtma stratejileri, alternatif turizm trendlerinin görüşüleceği paneller yapılıyor.

T20 kapsamında üst düzey temsiliyetle gerçekleşen Foruma Azerbaycan, Somali, Mozambik, Pakistan, Tayvan, Kazakistan, Kamboçya, Filipinler, Gana, Makedonya, Benin, Özbekistan, Zimbabve, Ukrayna’nın da aralarında bulunduğu 25 ülke yer alıyor.

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