  • BIST 1.308
  • Altın 457,676
  • Dolar 7,8648
  • Euro 9,4229
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 pozitif vaka!

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Engellemiyor

» »
Ülkemizde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan KKTC Fenerbahçeliler Derneği yeni lokalinde de farkını ortaya koydu.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği Engellemiyor

Ülkemizde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan KKTC Fenerbahçeliler Derneği yeni lokalinde de farkını ortaya koydu. Devletten kiraladığı ve dernek yönetiminden alınan bilgiye göre yaklaşık 750 Bin TL harcayarak günümüz şartlarına uygun yapmış olduğu yeni dernek lokalinde en ince ayrıntıya kadar düşünülerek engelleri kaldırmak adına üst katta olan dernek lokaline engelli bireylerinde maç izlemek veyahut dernek faaliyetlerine katılabilmesi için kurdurduğu engelli asansörü görenlerin beğenisini ve takdirini topladı.

Geçtiğimiz akşam oynanan Fenerbahçe – Beşiktaş Derbisinde derneğin davetini geri çevirmeyerek maçı izlemek için gelen Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve Lefkoşa Belediye Meclis üyesi Çelen Çağansoy’da farkındalıklarından dolayı dernek başkanı ve yönetimine teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzcan: “Müzakereler kaldığı yerden yeniden başlamalı”01 Aralık 2020 Salı 16:09
  • ARIKLI: “YDP, Halkın Faydasına Olan Her Şeye Destek Verir”01 Aralık 2020 Salı 15:40
  • Tatar-Lute Görüşmesi Tamamlandı01 Aralık 2020 Salı 15:36
  • Sarıçizmeli: “Su Taşkını Kontrol Altında, Olası Bir Taşkına Karşı Önlemler Alındı”01 Aralık 2020 Salı 15:30
  • Ortak Deklarasyon: "Fosil Yakıtları Yer altında Bırak, İklim Felaketini Durdur!"01 Aralık 2020 Salı 15:23
  • KTÖS, Kolejlere Giriş Sistemini Eğitim Bakanlığı Önünde Eylemle Eleştirdi01 Aralık 2020 Salı 15:20
  • BORA: “Kıbrıs Türk Halkının Ne Bm, Ne De Ab’den Bir Şey Bekliyor”01 Aralık 2020 Salı 15:12
  • Coşkun: Dipkarpaz Bunu Da Atlattı01 Aralık 2020 Salı 15:08
  • Sol Hareketi: "İklim Felaketi Gerçek."01 Aralık 2020 Salı 15:01
  • Saner: Hükümete İvedi İhtiyaç Var01 Aralık 2020 Salı 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti