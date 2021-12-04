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KKTC İnsan Hakları Derneği Papa’yı Kınadı

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KKTC İnsan Hakları Derneği Papa’yı Kınadı
KKTC İnsan Hakları Derneği Papa’yı Kınadı

 KKTC İnsan Hakları Derneği, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Papa Francis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetine icabet etmemesinin ziyaretin tam bir siyasi amaçlı propaganda aracı olarak kullanıldığının alenen beyanı olduğunu kaydetti.

Dernekten yapılan açıklamada, Papa’nın ziyareti sırasındaki sözleri kınandı; “’Bu ülkenin en çok sızlayan yarasının işgal olduğu’ açıklamasını yapan muhterem Papa’ya Derneğimiz ‘Türkiye’nin Kıbrıs’a 1974 yılında her iki müdahalesinin yasal olduğuna’ ilişin Atina Yüksek Mahkemesinin 21 Mart 1979 tarihli kararını anımsatmaktadır” denildi.

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