KKTC Kalkınma Bankası Değişiklik Yasa Tasarısı onaylandı

Onaya ve bilgiye sunuşlar bölümünde Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin teskere ele alındı…

Tasarı hakkında bilgi vermek üzere söz alan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İlgili değişikliğin tekrar yapılacak lisanslamaları içerdiğini ifade etti.

Amcaoğlu değişikliğin ayrıca şans oyunu oynayıp kazanan kişilere ülkeden çıkışta kolaylıklar sağladığını anlattı.

Tasarıda; şans oyunlarından turizm fonuna aktarılması gereken tutarların yer aldığını belirten Amcaoğlu, yöneltilen sorular üzerine; ilgili değişikliğin kara parayla mücadele konusunda bir sıkıntı yaratmayacağını söyledi.

Amcaoğlu bir soru üzerine; yapılan değişiklikle casino izinlerinin yenilenmesinin her üç yılda bir bakanlar kurulunun gündemine gelmesi yerine, her yıl ilgili daire tarafından kontrolünün yapılmasının ve 30 yılda bir bakanlar kurulunun gündemine gelmesinin düzenleneceğini ifade etti…

Bakan Amcaoğlu ivediliğin onay bekleyen turizm yatırımları nedeniyle istendiğini de söyledi..

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da yapılacak düzenlemenin üç otele izin verilmesi için gündeme geldiğini söyledi…

Kara paranın aklanmasının bu sayede mümkün olacağını ve önüne geçilemeyeceğini iddia eden Arıklı, yasanın çok yanlış olduğunu savundu…

Yeniden kürsüye çıkan Bakan Amcaoğlu geniş anlamdaki değişiklikleri içeren yasanın yıl başından sonra gündeme geleceğini kaydederek, 2 milyon turiste ulaşmak hedefi göz önüne alındığında bu tasarının ivediliğinin anlaşılabileceğin anlattı…

Turizmin bir devlet politikası olduğunu kaydeden Amcaoğlu izin konusunun Bakanlar Kurulu yetkisine bağlanmasından korkulmaması gerektiğini ifade etti…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ise meselenin tam olarak; nereye gidildiğinin anlaşılmaması olduğunu kaydetti…

Yasa tasarısının 4’üncü maddesine bakıldığında daha öncekinden farklı olarak ön izin verilmesi koşullarından birinin ortadan kaldırıldığını kaydeden Erhürman, izin makamının daha fazla izin vermek istememesi durumunda ise bir başvurunun reddedilmesine yönelik dayanağı bulunmadığını belirtti, eleştirilerde bulundu…

Başbakan Ersin Tatar ise konunun bir anlayış ve misyon meselesi olduğunu kaydetti.

Ülkede yatırım yapmaya hevesli saygın kurumlar bulunduğunu dile getiren Başbakan Tatar, bazı büyük yatırımcıların kendilerine ne zaman yatırım yapabileceklerini sorduğunu ifade etti…

Yatırım yapmaya hevesli saygın markalar önüne takoz koymamak gerektiğini belirten Başbakan Tatar, izin iptal ve devriyle ilgili çok spekülasyonlar yaşandığını belirtti, bunun sadece bakanın yetkisinde olmasının yaratacağı sıkıntılara değindi…

Tatar kara paranın aklanmasına hiç bir şekilde izin verilmeyeceğini kaydederek, bunu önlemek için yasaların mevcut olduğunu ifade etti…

DP milletvekili Serdar Denktaş da yasanın ivediliğine yönelik parti olarak olumlu oy vereceklerini söyledi.

Sınırlamanın yanlışlığının daha önce görüldüğünü kaydeden Denktaş, izinlerin önündeki sınırlamanın kaldırırken teşviklendirme sisteminin de elden geçirilmesi gerektiğini ifade etti…

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de yatırımların; casino kültürüyle özdeşleşmiş olmasının acı verici olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’a 4 milyon turistin gazinolar için gitmediğini anımsatan Özyiğit, alternatif turizm modellerinin konuşulması gerektiğini söyledi.

Özyiğit parti olarak red oyu vereceklerini de ifade etti.

Halkın Partisi Milletvekili Hasan Topal da “casino olayı ıslah edilmeye muhtaçtır” dedi.

Topal, casinoların Kıbrıs’ın doğal güzelliklerinin olduğu yerlere değil de hava alanına yakın bir yerde, hepsini bir yere toplayarak açılması gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise yasa tasarısının ivediliğinin görüşüldüğünü, ‘yasa tasarısının şu anda sonuçlandırılıyor’ diye bir durum olmadığını söyledi…

Özersay, bir takım kriterlerin net ve objektif şekle dönüştürülmesi yönündeki söylemlerin doğru olduğunu, ancak bunun komitede tartışılması gerektiğini ifade etti..

Halkın partisinin bet ofislerinin kapatılması ile ilgili düşüncesinin değişmediğini kaydeden Özersay, casinolarla ilgili olarak ise düzenleme yapılması gerektiğini, casinolara dayalı turizmin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından oylamaya sunulan ivedilik tezkeresi oyçokluğu ile kabul edildi…

Genel Kurul’da daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası değişiklik Yasa Tasarısının Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi ele alınarak oybirliği ile kabul edildi…