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KKTC Maliye Bakanlığı vergi düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu

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Maliye Bakanlığı, yasa gereği yapılan değişiklikle, sene başında yürürlükte bulunan asgari ücretin vergiden muaf olmasının sağlandığını açıkladı.
KKTC Maliye Bakanlığı vergi düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu

KKTC Maliye Bakanlığı vergi düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sene başında yürürlükte olan asgari ücretin vergiden muaf olmasının sağlandığını belirten maliyer bakanlığı “gelir vergisi yükümlülerine elde ettikleri gelirden verilen kişisel indirim miktarı yükseltildi. bu değişiklik gelir üzerinden hesaplanacak vergiyi azaltıcı yönde etki yapmaktadır” değerlenirmesinde bulundu.

Maliye Bakanlığı, yasa gereği yapılan değişiklikle, sene başında yürürlükte bulunan asgari ücretin vergiden muaf olmasının sağlandığını açıkladı.

Maliye Bakanlığı, sosyal medyada yer alan herkesin %37 oranında vergi ödeyeceği” açıklamasının hiçbir yasa ile bağdaşmayan, tamamıyla Gelir Vergisi Yasasındaki hesaplama yöntemini bilmeyenler tarafından yapılan talihsiz bir açıklama olduğunu vurguladı.

Maliye Bakanlığı yazılı açıklamasında “24’e 1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 12’nci 14’üncü ve 52’nci” maddelerinde 2019 yılı Gelir Vergisine tabi kazançlarda vergi hesaplamasını etkileyen düzenlemelere açıklık getirdi.

12’nci madde ile yapılan değişikliğin Gelir Vergisi yükümlülerine elde ettikleri gelirden verilen kişisel indirim miktarının 21 bin 750 TL’sından 28 bin 300 TL’na yükseltildiğini açıklayan Maliye Bakanlığı bu değişikliğin gelir üzerinden hesaplanacak vergiyi azaltıcı yönde etki yapacağını kaydetti.

52’nci madde ile yapılan değişikliğin ise Gelir Vergisine tabi kazançlardan Yasada belirlenen kişisel indirim, özel indirim, eş ve çocuk indirimleri ve benzeri indirimler düşüldükten sonra kalan matrahın hesaplanmasına yönelik olduğu belirtildi.

Maliye Bakanlığı açıklamasında “2007 yılından beri önemli bir açılım getirilmeyen bu matrahlara açılım getirilmiştir. Şöyle ki 2007- 2013 yılları arasında 22 bin 350 TL’nin üzerindeki matrahlardan %37, 2014- 2018 yılları arasında 23 bin 650 TL’nin üzerindeki matrahlar % 37 oranında vergilendirilmekteydi. Yapılan düzenleme ile 30 bin TL’nin üzerindeki matrah miktarları %37’den vergilendirilmeye tabi tutulacaktır. Diğer bir değişle 2019 yılı öncesi yıllarda 30 bin TL matrah üzerinden 8 bin 164,50 TL vergi alınırken 2019 yılında 30 bin TL matrah üzerinden 7 bin 50 TL vergi alınacaktır” denildi. Düzenleme ile 14’ncü maddede ise yapılan düzenlemede yasa ile sağlanan özel indirim miktarı %17 oranından %10 oranına çekilerek özellikle yüksek maaşlardan daha yüksek oranda vergi alınması amaçlandı. Düzenleme ile Müdür, Müsteşar ve Bakan maaşlarından daha yüksek oranda vergi alınacağını belirten Maliye Bakanlığı açıklamasında “Aynı zamanda yasa gereği yapılan değişiklikle sene başında yürürlükte bulunan asgari ücretin vergiden muaf olması sağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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