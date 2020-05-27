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SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

KKTC Nöbetçi Eczaneler 27 Mayıs 2020

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 27 Mayıs 2020
KKTC Nöbetçi Eczaneler 27 Mayıs 2020

LEFKOŞA

SEYRANTEPE ECZANESİ

 Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922255728

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı) / Lefkoşa

 03922237272

KIZILBAŞ ECZANESİ

 Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922253259

MAĞUSA

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa / Gazimağusa

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa /

GİRNE

BUĞÇE ECZANESİ

 Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne / Girne

 03928150032

KANDİL ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu / Girne

 03928223842

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143005

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke

 03927277470

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