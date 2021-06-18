KKTC'de 21'i yerel 25 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9202 olup, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21kişi ise yerel vakadır.
7 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Haspolat-1 / Yenişehir-1/ Metehan-2/ K.kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Ortaköy-1
Girne
Girne Merkez- 7 / Alsancak-2 / Kaşgar-1 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1
Gazimağusa
Karakol-1
İskele
Makenzi -1
18 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9202
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 21
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.370.425
Toplam Vaka Sayısı: 7720
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7393
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 292
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 257
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 9
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 636
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 259
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3262
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.592
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