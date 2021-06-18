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KKTC'de 21'i yerel 25 pozitif vaka

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KKTC'de 21'i yerel 25 pozitif vaka
KKTC'de 21'i yerel 25 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9202 olup, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-1 / Yenişehir-1/ Metehan-2/ K.kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Ortaköy-1

Girne

Girne Merkez- 7 / Alsancak-2 / Kaşgar-1 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1

Gazimağusa

Karakol-1

İskele

Makenzi -1

18 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9202 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.370.425

Toplam Vaka Sayısı: 7720

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7393 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 292   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 257 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 9

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 636

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 259 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3262

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.592

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