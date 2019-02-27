KKTC'de; 'askıda ekmek' dönemi !

Halihazırda Avrupa'nın bazı yerlerinde ve Üniversitelerde uygulanan askıya bırakma uygulaması,yakın dönem ekmek zamlarının ardından Türkiye'de de tartışılmıştı.

Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Başkanı Talip Sancar askıda ekmek, askıda gıda ve askıda yemek uygulamaları başlattıklarını kaydetti.

MİSP ve KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YARDER) adına ortak yazılı açıklama yapan MİSP Başkanı Talip Sancar, “İyilik yap mutlu ol” temasını kullanarak ortak bir projeyle “askıda ekmek” uygulamasının Lefkoşa Surlariçi Musa Bozbey Fırın’da, “askıda gıda” uygulamasının Lefkoşa Küçük Kaymaklı Jumbo Store’da devam ettiğini ve büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Projenin kapsam alanını biraz daha genişleterek “askıda yemek” uygulamasına Girne Beyti Restoran’da başladıklarını kaydeden Sancar, her kesime hitap eden projelerle farklı bütçe olanaklarına sahip insanları aynı sofra etrafında toplayıp bir lokmayı paylaşabilmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sancar, “Bugün itibariyle askıda 70 kişilik yemek mevcuttur.’’ ifadelerini kullandı.

ASKIDA EKMEK UYGULAMASI NEDİR?

Ekmek almak için fırına gittiğinizde, kaç tane ekmek almışsanız bir tane ekmeğin parasını fazladan veriyorsunuz. Diyelim ki üç tane ekmek aldınız. Ekmeklerin parasını verirken dört tane ekmek parası veriyorsunuz. Almadığınız hâlde parasını verdiğiniz ekmeği de, ihtiyaç sahiplerinin gelip alması için “askıya” bırakıyorsunuz.Fırın'da görünür bir yere askıdaki ekmek sayısını yazıyor. İhtiyacı olanlar fırıncıya “Askıda ekmek var mı?” diyorlar. Eğer daha önceden parası verilmiş – askıya bırakılmış – bir ekmek varsa, fırıncı ona ekmeği veriyor.

Halihazırda Avrupa'nın bazı yerlerinde ve Üniversitelerde uygulanan askıya bırakma uygulaması,yakın dönem ekmek zamlarının ardından Türkiye'de de tartışılmıştı.