  • BIST 104.141
  • Altın 226,278
  • Dolar 5,3112
  • Euro 6,0419
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

KKTC'de; 'askıda ekmek' dönemi !

» »
Halihazırda Avrupa'nın bazı yerlerinde ve  Üniversitelerde uygulanan askıya bırakma uygulaması,yakın dönem ekmek zamlarının ardından Türkiye'de de tartışılmıştı.
KKTC'de; 'askıda ekmek' dönemi !

Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP)  Başkanı Talip Sancar  askıda ekmek, askıda gıda ve askıda yemek uygulamaları başlattıklarını kaydetti.

600600p22462ednmainimg-askida-yemek-2.pngMİSP ve KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği  (YARDER) adına ortak yazılı  açıklama yapan MİSP Başkanı  Talip Sancar, “İyilik yap mutlu ol” temasını kullanarak ortak bir projeyle “askıda ekmek” uygulamasının Lefkoşa Surlariçi Musa Bozbey Fırın’da, “askıda gıda” uygulamasının Lefkoşa Küçük Kaymaklı Jumbo Store’da devam ettiğini ve büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Projenin kapsam alanını biraz daha genişleterek “askıda yemek” uygulamasına Girne Beyti Restoran’da başladıklarını kaydeden Sancar, her kesime hitap eden projelerle farklı bütçe olanaklarına sahip insanları aynı sofra etrafında toplayıp bir lokmayı paylaşabilmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sancar, “Bugün itibariyle askıda 70 kişilik yemek mevcuttur.’’ ifadelerini kullandı.

ASKIDA EKMEK UYGULAMASI NEDİR?

askida-ekmek-var.jpgEkmek almak için fırına gittiğinizde, kaç tane ekmek almışsanız bir tane ekmeğin parasını fazladan veriyorsunuz. Diyelim ki üç tane ekmek aldınız. Ekmeklerin parasını verirken dört tane ekmek parası veriyorsunuz. Almadığınız hâlde parasını verdiğiniz ekmeği de, ihtiyaç sahiplerinin gelip alması için “askıya” bırakıyorsunuz.Fırın'da görünür bir yere askıdaki ekmek sayısını yazıyor. İhtiyacı olanlar fırıncıya “Askıda ekmek var mı?” diyorlar. Eğer daha önceden parası verilmiş – askıya bırakılmış – bir ekmek varsa, fırıncı ona ekmeği veriyor.

Halihazırda Avrupa'nın bazı yerlerinde ve  Üniversitelerde uygulanan askıya bırakma uygulaması,yakın dönem ekmek zamlarının ardından Türkiye'de de tartışılmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayvan refahı ve sağlığı eksiksiz uygulanmalı27 Şubat 2019 Çarşamba 18:00
  • Denktaş: Toplumun %1'i çok zengin %15'i yoksul !27 Şubat 2019 Çarşamba 17:23
  • Sendikalar fikir birliğinde27 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
  • Sadıkoğlu: “İskele’de buluşmak için sözleşin”27 Şubat 2019 Çarşamba 17:15
  • Altın kalpler bu kez minik yürekler için söyledi27 Şubat 2019 Çarşamba 16:35
  • Karavezirler’den TAK Müdürü Gürdallı’ya ziyaret27 Şubat 2019 Çarşamba 16:30
  • Kızılyürek: “Mahkum değiliz, AB kurumlarına talip olmalıyız”27 Şubat 2019 Çarşamba 16:25
  • Akıncı, Slovakya Büyükelçiliği resepsiyonuna katıldı27 Şubat 2019 Çarşamba 16:20
  • “Ticareti kolaylaştıracak tedbirlere de acilen ihtiyaç duyulduğunu da özellikle belirtmek gerekir”27 Şubat 2019 Çarşamba 16:15
  • Hukuk, siyasi işler ve dışilişkiler komitesi toplandı27 Şubat 2019 Çarşamba 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti