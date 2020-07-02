KKTC'de Bilişim Yasası’nın hazırlanmasında ciddi katkıları olan İstanbul Barosu avukatlarından Gürel açıklama yaptı

Gürel, bundan böyle künyesiz haber sitelerinin artık varlıklarını sürdüremeyeceklerini, kişileri doğrudan karalamaya yönelik haberlerin de yapılamayacağını, bu durumun da AB yasaları ile uyumlu olduğunu ifade etti.

Ada TV’de konuşan Gürel, “Yasanın 15 maddesi buna değiniyor: Bu basına sansür değil, aksine sorumluluk geliyor. Haber sitelerinin künyesi olacak. Sorumlu kişilerinin adı olacak. Öte yandan bir kişiyi doğrudan karalamak üzere haber yapılamayacak. Yapılan haberin arkasında durulmak durumunda değil mi? Bu açıdan AB yasalarına da uyumlu. BTHK’ya başvuru yapıldığında siteye erişim engellenecek” dedi.

KKTC'de özellikle seçim dönemlerinde açılan ve kişileri doğrudan hedef alan internet siteleri yıllardır dikkat çekiyor.