KKTC'de bugün 4'ü yerel 11 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
26 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2140
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11
Ülke dışından gelen vakalar - 7
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 213. 742
Toplam Vaka Sayısı- 910
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 835
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 25
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 45
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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