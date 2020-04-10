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KKTC'de bugün275 test yapıldı 3 yeni vaka

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KKTC'de bugün275 test yapıldı 3 yeni vaka
KKTC'de bugün275 test yapıldı 3 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pilli, bugün 275 test yapıldığını belitti.3 pozitif vaka var

İngiltere’den 2 gün önce gelen yolcuların birinde pozitif vaka tespit edildiği, ayrıca, İngiltere’den gelen kişilerin konakladığı 2 otel çalışanında da Covid-19 pozitif görüldüğü belirlendi.

Bakan Pilli, önümüzdeki hafta testlerin arttırılması yönünde çalışmaları olacağını belirterek, "kurşun az ve düşman çoksa, kurşunu stratejik kullanmalıyız" diyerek, testlerin, maksimum fayda alacak yönde kullanılacağını kaydetti. 

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