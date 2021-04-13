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SON DAKİKA8461 test 31'i yerel 35 pozitif vaka

KKTC'de Covid-19'dan bir can kaybı daha!

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KKTC'de Covid-19'dan bir can kaybı daha!
KKTC'de Covid-19'dan bir can kaybı daha!

61 yaşındaki hasta bu sabah hayatını kaybetti.

KKTC’de Covid-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 28 oldu

Dün 35 vaka tespit edilmişti

"Toplam 8461 test yapıldı, 31'i yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 37 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8461 olup, 31'i yerel 35 pozitif vakaya 37  kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır. 

11 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2/ Yakındoğu Bulvarı- 3/ Sanayi Bölgesi-1/ Marmara-1 Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Hamitköy-1 


Girne 

Girne Merkez- 2 / Karşıyaka-1- 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -8 / Tuzla-1/ Salamis Yolu-2 / Kaleiçi-2 / Karakol Bölgesi- 1/ Yeniboğaziçi-1 

İskele 

Kaplıca-2 

12 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8461  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 31 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 37   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 836.410 

Toplam Vaka Sayısı: 5108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4394 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 684  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 82            

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 598 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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