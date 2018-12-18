KKTC'de de oteli olan TC Turizm Bakanı Ersoy: Otellerim için imar barışına başvurdum, niye kaçırayım?

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, kendi otelleri için imar barışına başvurduğunu açıkladı. Ersoy, “Çok büyük avantaj niye kaçırayım? Rakamlar yüksek değil. İşletmelerin yarım sezonluk kârı” dedi.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre, Ersoy “Kendi otelleriniz için imar barışına başvurdunuz mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Otellerimde lojmanlarda vardı galiba. Süre uzatımına hepsine başvurdum. Çok büyük avantaj niye kaçırayım? Rakamlar yüksek değil. İşletmelerin yarım sezonluk kârı. Devlet açısından yapılmış çok güzel bir jesttir. Bizden tahsisli yüzde 50’den fazlası başvurdu. Çevremde başka sektörde olup da ‘bakanım yeni yatırım yerlerini ne zaman açıklıyorsun’ diyen çok var. Yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Adamın konkordato ilan etme sebebi acaba turizm mi?

"Konumum otellerim için dezavantajlı"

Ersoy, “Konumunuz şirketinizde yapacaklarınızı etkiliyor mu?” Sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Otel grubum çok kurumsaldı zaten. Üç kolda işim var. Bir enerji grubum var. Enerjide de yapacaklarımı yapmıştım. Yatırımlarım bitmişti. Tur operatörü kısmı biraz etkileniyor olabilir. Olaya şöyle bakıyorum. Turizmi bir yere getirmeyi başarırsam, şirketlerim de değerleniyor. İlla onlara yeni bir şey katmak zorunda değilim. Bakanlığım tam tersi dezavantaj oluyor. ‘Ne derler?’ diye yapılması gerekeni de yapamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Avantajı hiç yok, dezavantajı çok.”

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Kuzey Kıbrıs'ta kumarhaneli otel işletmenin yanı sıra, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı satın aldıktan sonra kapatan isim olarak biliniyor.



KUZEY KIBRIS'TA YATIRIMLARI VAR

Bakanlar listesi açıklanmadan önce kabinede yer alacağı söylenen "özel sektörede başarılı olmuş" isimlerden biri olan Mehmet Ersoy, ikiz kardeşi Murat Ersoy'la birlikte turizm sektöründe hatırı sayılır patronlardan.

Ersoy, aynı zamanda, Girne'de 2015'in Eylül ayında açılan ve bünyesinde "Casino" (Kumarhane) da bulunan Elexus adlı beş yıldızlı otelin sahibi.

Ersoy ailesinin Binali Yıldırım'la ve AKP'yle eskiden beri yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

'AKDENİZ'İN EN BÜYÜK CASİNOSU'

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un ikiz kardeşi Murat Ersoy'un eşi Nisa Ersoy'un İcra Kurulu Başkanlığını yürüttüğü 227 bin metrekare üzerine kurulu Elexus Otel, tanıtım bültenine göre, Akdeniz’in en büyük ve en yeni casinosunu da bünyesinde barındırıyor.

Capital dergisinin Nisa Ersoy'la yaptığı 17 Mart 2016 tarihli röportajda, Elexus Otel için yapılan 200 milyon dolarlık yatırımın ortakları arasında, aynı zamanda Nisa Ersoy'un babası olan, Eski ANAP Adıyaman Milletvekili ve İyi Parti kurucularından Mahmut Bozkurt'un da yer aldığı belirtiliyor.

ELEXUS OTEL'İN SAHİBİ

ETS Tur'un Kuzey Kıbrıs'a kumarhaneli otel açacağına ilişkin ilk haberler 2010 yılında basında yer buldu. O dönem "140 milyon dolara mal olacak" denen ve adı Lara Park Otel olarak duyurulan projenin temel atma törenine dönemin Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Eski TC Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı, Kıbrıs Türk yönetiminin o dönemki lideri İrsen Küçük ve bazı bakan ve siyasetçiler katıldı.

Burada 2 bin yatak kapasiteli otelin ilk aşamasının 2013'te, son halinin ise 2015 yılında tamamlanacağı duyuruldu. Projeleri 2010 yılında sergilenen otelin inşası, belirtildiği gibi 2015 yılında tamamlandı. Ancak bu defa adı Elexus Hotel olarak değiştirildi ve 200 milyon dolara mal olduğu açıklandı.

Ersoy ailesini içeren daha ilginç bir öykü ise, Kuzey Kıbrıs yönetiminin hava yolu şirketi olan ve 1975’te Türkiye’ye, 1981’deyse Londra’ya ilk seferini yapan KTHY'ye ilişkin.

KTHY, 40 milyon dolar civarındaki ticari borcu sebebiyle 21 Haziran 2010'da iflasını duyurmuş, bir hafta sonra Atlasjet'e devredilmişti.

Kıbrıs'ta uzun yıllar boyunca tartışılan KTHY'nin kapatılmasına ilişkin, beş yıl sonra Kıbrıs'taki Türk yönetiminin meclisinde araştırma komitesi kurulmuştu. Burada KTHY'nin kapatılması ve Atlasjet'e devredilmesi yönünde Tayyip Erdoğan ve Cemil Çiçek'in girişimleri olduğu ortaya çıkmıştı.

Kıbrıs Türk yönetiminde o dönem Maliye Bakanlığı yapmış olan Ahmet Uzun, AKP'nin müdahalesini şu sözlerle açıklamıştı:

“Türkiye mi istedi bunu, evet Türkiye istedi. Bize 'Nedir yaptığınız, sizin başka işiniz yok, bir de uçak mı uçuracaksınız. O kadar şirket var, onlar uçursun' dediler. “Bu istekler Türkiye’nin Kıbrıs işlerinden sorumlu bakanlığı tarafından gelir. İşler tıkanırsa sonrasında Başbakanlar düzeyinde olur. O dönem Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakan Cemil Çiçek’ti. Çiçek, 'Zarar ediyor, bir an önce elden çıkarılsın, orada zaten uçan şirketler var, kapansın' dedi. Bunun üzerine Sayın Erdoğan 'ne diyorsunuz sayın başbakan' diyerek Ferdi Bey’e sordu. Ferdi Bey de 'bu bizim iç meselemizdir, görüşümüz farklıdır' dedi. Sonrasında bu yapılmadı şirket kapatıldı, insanlar işsiz kalıp süründü…”