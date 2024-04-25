KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 8 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı

KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Etme Suçuyla 8 Kişi Tutuklandı

24 Nisan 2024 tarihinde KKTC genelinde gerçekleştirilen polis denetimleri sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak yaşayan toplam 8 kişi tespit edilerek tutuklandı. Bu kişiler hakkında aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı ve soruşturma süreci devam ediyor.

Ülkede yaşayan herkesin yasal statüsüne uygun olarak ikamet etmesi gerektiği bilinmektedir. Ancak, son zamanlarda artan denetimlerle birlikte ikamet izinsiz olarak yaşayan kişilere karşı adli işlemler hız kazanmaktadır. Polis yetkilileri, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve ülke genelinde yasal düzenlemelere uyulması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.