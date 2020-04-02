KKTC'de olağan bir gün! 4 yeni CORONA vakası daha!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan testlerde 4 yeni corovavirüs vakasına daha rastlandığını açıkladı
Açıklamadan satır başları şöyle:
-Bugün yapılan toplam test sayısı: 256
-Saptanan pozitif vaka sayısı: 4
-Bugün saptanan vakaların tümü, temas sonucu meydana geldi
-Toplam pozitif vaka sayısı: 81
-Toplam test sayısı: 2006
-Bugün tespit edilen pozitif vakaların bölgelere göre dağılımı:
- Girne: 1
- Lapta: 1
- Mağusa: 1
- Karpaz: 1
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 2, durumları, düne göre daha iyi.
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