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KKTC'de Vicdani ret teklifi: Savaş halinde dahi kullanılabilecek

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Vicdani ret yasa tasarısı dünyada gündem olmaya devam ediyor.
KKTC'de Vicdani ret teklifi: Savaş halinde dahi kullanılabilecek

KKTC'de gündem olan vicdani red yasa tasarısı dış basında da ilgiyle takip ediliyor. KKTC'de sıklıkla tartışılan yasa tasarısı bu kez Rus medya kuruluşu Sputnik'te yer buldu.

Sputnik'in okuyucularıyla buluşturduğu haber şu şekilde:
 

Kuzey Kıbrıs Meclisi'nde vicdani ret teklifi: Savaş halinde dahi kullanılabilecek

Türkiye'nin 1974 Harekatı nedeniyle 'ateşkesin' olduğu Kıbrıs'ta hükümetin Cumhuriyet Meclisi'ne getirdiği vicdani ret yasa tasarısının detayları belli oldu.

Yasa tasarısına göre, savaş halinde dahi vicdani ret hakkı kullanılabilecek. Yasa tasarısında, "Savaş ve benzeri hiçbir olağanüstü hal gerekçesi ile, vicdani ret hakkının kullanımı sınırlandırılamaz ve engellenemez" ifadeleri yer alıyor.

 

Tasarıda yer alan ‘Vicdani ret hakkını, askerlik çağına gelmiş olup kendisini vicdani retçi olarak tanımlayan, ahlaki, vicdani, siyasi, dini gerekçelerle, yurt ödevini silahlı kuvvetlerde asker olarak yerine getirmek istemeyenler' maddesiyle, mevcut askerler de vicdani ret hakkından yararlanacak.

6 KİŞİLİK KURUL OLACAK

Tasarıya göre vicdani ret için bir kurul kurulacak. Bu kurulda 6 temsilci görev alacak. Bunlar Başsavcılığı temsilen bir savcı, silahlı kuvvetler temsilcisi, yüksek öğretim ve akreditasyon kurulunu temsilen Anayasa hukukçusu, eğitim işleri ile görevli Bakanlığın temsilcisi ve bir sosyolog öğretim görevlisi olacak.

Kuzey Kıbrıs - Vicdani ret

 

Kuzey Kıbrıs - Vicdani ret

ASKER VE YARGI OLUMSUZ GÖRÜŞ VERMİŞTİ

Ülkede Başsavcılık ile askeri makamlar vicdani ret konusunda olumsuz görüş vermişti. Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi hükümeti yasa tasarısını Meclis'e sunmuştu. Kuzey Kıbrıs Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay yasa tasarısının bir ay içerisinde Meclis'ten geçeceğini açıklamıştı.

 

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