KKTC'de yangına karşı kurulan kameralar çalışmıyor!

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz, Natura 2000 projesi kapsamında ülke genelindeki yeşillik alanlara kurulan 360 derecelik görüş açısı sağlayan kamera sistemlerinin devre dışı kaldığını ifade etti.

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz, Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu Bugüne Dair programına konuk olarak, AB Finansmanı ile hayata geçirilen, Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar tüm ormanlarımızın, yangınlara karşı, uzaktan kamera ile gözetlenmesini sağlayan sistemin çalışmadığını duyurdu.

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz, Natura 2000 projesi kapsamında ülke genelindeki yeşillik alanlara kurulan 360 derecelik görüş açısı sağlayan kamera sistemlerinin devre dışı kaldığını ifade etti.

Poyraz açıklamasında, sistemin yıllardır devre dışı olduğunu da belirterek, 2012’den beri sistemin düzgün bir şekilde çalışmadığını söyledi.

Poyraz, kamera sistemlerinin 2009’da kurulduğunu, sistemi kuran firmanın Türkiye’den geldiğini ve birkaç yıl arızalarla ilgili teknik hizmet de verdiğini belirterek, garanti süresinin dolmasının ardından hizmetin durdurulduğunu da belirtti.

Poyraz açıklamasında şunları kaydetti:

2012’den sonra, 3-4 kamera kalmıştı. Şu an ise tamamen devre dışı kaldı. Yenilenmesi için çalışmalar yapıldı. Türkiye Orman Dairesi Müdürlüğü’nden yardım istendi. İncelemeler yaptı, daireye verilen bilgi; bu kameralar geçerliliğini kaybetti. Yazılım tamamen eski bir yazılım ve cihazların yenilenmesi gerek! Avrupa Birliği finansmanı ile bu sistem, 1.5 milyon Euro’ya mal oldu. Fakat, bunun sürdürülebilir olması için herhangi bir çalışma yapılmadı.

Dairede personel yok. Teknik destek verebilecek bir firma bulunamadı. Türkiye’den gelip hizmet veren firma da, garanti süresi dolduktan sonra hizmet vermediği için, tekrar aktif duruma getirebilmek için, Orman Dairesi ve TC Orman Müdürlüğü çalışma yaptılar ve cihazların kullanılamayacağını bize söylediler.

İşte O AÇIKLAMA;