KKTC’de Yasadışı İkamet Tespit Edildi: 1 Kişi Tutuklandı

26 Mart 2024 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen geniş kapsamlı polis kontrollerinde, ülke genelindeki denetimler sonucunda, yasal statüsü olmadığı halde ikamet izni bulunmayan 1 kişinin tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.
Yasal olmayan bir şekilde KKTC'de ikamet ettiği belirlenen bu kişinin tutuklanmasıyla ilgili olarak, hakkında yasal işlemler başlatıldı. Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.