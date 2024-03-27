KKTC’de Yasadışı İkamet Tespit Edildi: 1 Kişi Tutuklandı

Ülke genelinde yapılan polis kontrolünde, ikamet izni olmadığı halde KKTC'de ikamet eden 1 kişi tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor

26 Mart 2024 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen geniş kapsamlı polis kontrollerinde, ülke genelindeki denetimler sonucunda, yasal statüsü olmadığı halde ikamet izni bulunmayan 1 kişinin tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.

Yasal olmayan bir şekilde KKTC'de ikamet ettiği belirlenen bu kişinin tutuklanmasıyla ilgili olarak, hakkında yasal işlemler başlatıldı. Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir.