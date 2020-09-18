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SON DAKİKAPilli:2408 test, 11 pozitif vaka: 2 hasta yoğun bakımda

KKTC'de yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 3 oldu!

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Bir hasta daha bugün yoğun bakıma kaldırıldı
KKTC'de yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 3 oldu!

KKTC'de yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 3 oldu!

Bir hasta daha bugün yoğun bakıma kaldırıldı.

DETAY ÖZEL -HANİFE LEFKARALI

Söz konusu 3 Covid-19  pozitif hastasının, son 5 gün içinde yoğun bakıma kaldırılması dikkatlerden kaçmadı.Bugün 49 yaşındaki bir Covid-19 pozitif hastası daha yoğun bakıma alındı. 

Daha önce de 49 ve 55 yaşında iki erkek hasta yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Covid-19 hastalarının tedavileri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

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