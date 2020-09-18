KKTC'de yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 3 oldu!
Bir hasta daha bugün yoğun bakıma kaldırıldı.
DETAY ÖZEL -HANİFE LEFKARALI
Söz konusu 3 Covid-19 pozitif hastasının, son 5 gün içinde yoğun bakıma kaldırılması dikkatlerden kaçmadı.Bugün 49 yaşındaki bir Covid-19 pozitif hastası daha yoğun bakıma alındı.
Daha önce de 49 ve 55 yaşında iki erkek hasta yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Covid-19 hastalarının tedavileri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.
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