KKTC’den 10 firma Londra’da “The International Food & Drink Event”e katıldı

KKTC’den 10 firma, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) şemsiye standıyla ve “North Cyprus” markası altında, Londra’da düzenlenen gıda ve içecek fuarı “The International Food & Drink Event”e (IFE) katıldı.

KTSO’dan yapılan açıklamada, 19 - 22 Mart tarihleri arasındaki Fuara katılımın ilk kez gerçekleştirildiği kaydedildi.

“North Cyprus” markası altında 100 metrekarelik özel dizayn edilmiş stant alanında ziyaretçilere kahve, helva, macun çeşitleri, pekmez, turşu, zeytin-zeytinyağı, limonata ve meyve suyu, nar ile narenciye ikram edildiği belirtildiği açıklamada, Londra’da Türkçe ve İngilizce yayın yapan medya kuruluşlarıyla, Embargoed'un Genel Başkanı Fahri Zihni ile beraberindeki heyetin standı ziyaret ederek katılımcılarla görüştüğü ifade edildi.

TC Londra Büyükelçiliği’nden de yetkililerin stantları ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs ürünlerinin İngiltere’de pazarlanması konusunda yapılabilecekler konusunda katılımcılarla görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Şemsiye standın organizasyon ve koordinatörlüğünü Sanayi Odası’ndan Çağlar Türk ve Hüseyin Ezgin yaparken, katılan firmaların “Kantara Gıda, Helvasan, Arsal Gıda Sanayi, Alnar Narcılık, Ekosis Ltd., Lemonadda, Con Trading (Lefkoşa Con), Bafra Gıda, Koop Süt, Old Jhon Trading (Girne Con)” olduğu, Oza Kahve’nin ise fuara bağımsız olarak katıldığı kaydedildi.