KKTC’ye ilk kez geldiler ama !.

Tansiyon hastası yaşlı bir kadın ile bir çocuğun, suçlu muamelesi yapılarak, misafirhane yerine bir odada tutulmasının insan haklarına aykırı bir durum olduğunu dile getiren Hasan Hulusi, İçişlerinin konuya duyarsız kaldığını ifade etti.

KKTC’de insan haklarının yerlerde süründüğünü ve adalet ve eşitliğin olmadığını dile getiren Hasan Hulusi, KKTC’ye ilk kez gelen ve giriş yapmaya çalışırken, Ercan Havaalanında tutuklanan Pakistan uyruklu 2 kadın ile bir çocuğun 9 gündür bir odada tutulduğunu belirtti. Tansiyon hastası yaşlı bir kadın ile bir çocuğun, suçlu muamelesi yapılarak, misafirhane yerine bir odada tutulmasının insan haklarına aykırı bir durum olduğunu dile getiren Hasan Hulusi, İçişlerinin konuya duyarsız kaldığını ifade etti.

ONLAR BU ÜLKEYE GİREMEZ

İçişleri Bakanı ile Polis Muhaceret Sorumlusu Fevzi Beyden konu ile ilgili bilgi isteyen Hasan Hulusi, suç işlemeyen bu insanların KKTC’ye giriş yapmalarına izin verilmemesi halinde neden ülkelerine geri gönderilmediğini sorduğu zaman, onlar bu ülkeye giremez yanıtını aldığını belirtti.

2 KADIN BİR ÇOCUK SUÇ İŞLEMİŞ GİBİ TUTULUYOR

Hasan Hulusi, göndermiş olduğu mesajında, İnsan hakları,vicdan,adalet ve eşitlik hiç biri KKTC için geçerli değildir.Dün (Geçtiğimiz gün) bir dostumun vasıtası ile bir Pakistan uyruklu arkadaşa vicdanım için yardımcı olmaya çalıştım ve bir kez daha bu KKTC de hak hukuk yasa vicdan hiç birinin olmadığını gördüm.Meclise gidip sayın içişleri bakanı Ayşegül Baybars hanımla ve muhaceret Polis müfettişi Fevzi beyle görüştüm. Konu geçen haftadan beri havaalanında suç işlemiş gibi 2 kadın bir de küçük çocuğu bir haftadır dört duvar arasında bu hava şartlarında suç işlemiş gibi tutuklayıp hala orada tutuyorlar dedi.

ÜLKEYE İLK KEZ GELDİLER VE TUTUKLANDILAR

Hasan Hulusi açıklamasına devamla, ailesiyle birlikte dün iki yetkili şahısları ziyaret etmemize rağmen olumlu yanıt alamadık. Fevzi beyden aldığım yanıt ise onlar bu ülkeye gelemez.Peki neden?Bu insanlar bu ülkeye ilk kez geliyor,daha önce gelip bir suç mu işlediler?Hayır adaya hayatları boyunca ilk kez geliyorlar.Ve sen bu kişileri suç işlemiş gibi 6 günden beri havaalanında tutukluyorsun,insan haklarına aykırı bir davranıştır.Bu gün suç işlemiş birini polis karakolunda bile 8 saatten fazla tutuklayamazsınız,siz bu insanların özgürlüğünü 6 gün (9 gün oldu) nasıl kısıtlarsınız?Sayın içişleri bakanı bir hukukçusunuz yasaları benden daha iyi biliyorsunuz,bana çıkıp bu insanların akıbeti ile ilgili yorum yapmanızı isterim ifadesinde bulundu.

TANSİYON HASTASI KADIN İLE ÇOCUĞU YA GERİ GÖNDERİN YADA MİSAFİRHANEYE ÇIKARTIN

Gerçekten insan haklarına karşı bir suç işliyorsunuz bu kişilerin adaya girişlerini kısıtlayabilirsiniz suçları olmadığı halde nasıl engellersiniz. Diyelim ki suçludurlar ve suçlu muamelesi görüyorlar kadın ve çocuk böyle bir yerde 1 günden fazla tutamazsınız.Misafirhaneniz olması gerekir.Polis eşliğinde bu kişileri sıcak bir ortama yerleştirip uygun gördüğünüz güne kadar sıcak bir ortamda misafir edip geri gönderirsiniz diyen Hasan Hulusi,bu hava şartlarında yaşlı tansiyon hastası bir kadını ve çocuğu bu şartlarda suçlu muamelesi gösterip bunca gün tutuklayamazsınız.Hırsızı,tecavüzcüyü,soyguncuyu,katili,kumarcıyı,fuhuş yapanı içeri alın sorusuz sualsiz bunlar Pakistanlı gariban diye bir de suç işlemiş gibi 6 gün tutukla vicdanınız rahatsa bu akşam ikinizde rahat uyuyun dedi