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KKTC'ye mal almak için kaç kişi başvurdu ?

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Verilen Taşınmaz Mal Edinme Ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısını oybirliğiyle onayladı.
KKTC'ye mal almak için kaç kişi başvurdu ?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Verilen Taşınmaz Mal Edinme Ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısını oybirliğiyle onayladı.
 

HASİPOĞLU: “İZİN SÜRECİ VE BÜROKRASİYE YÖNELİK DE ADIM ATILMALI”
Tasarı üzerine söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yasa tasarısının iki hafta önce yapılan uyarı ile geri çekildiğini anımsatarak, buradaki karışıklığın düzeltildiğini ve yasaya destek verileceğini söyledi.
Bir yabancının bir mülk alabildiğini ancak bu yasa ile bu mal edinmenin üçe çıkacağını ifade eden Hasipoğlu, izin süreci ve bürokrasiye yönelik de adım atılması gerektiğini kaydetti.
 

BEROVA: “ATIL DURUMDAKİ BİNALARLA İLGİLİ DE ÇALIŞMA YAPILSIN”
UBP Milletvekili Özdemir Berova da, yasa tasarısının döviz krizi sonrasında kanun hükmünde emirname olarak gündeme geldiğini, ülkeye sıcak para girişi için yapılan bu girişimin de komitede uzatılmasının uygun görüldüğünü, ancak ne kadar satış olduğunun açıklanmadığını kaydetti.
Berova, ülkede mal alan yabancıların ülkeye katkısının da olduğunu ifade ederek, ancak birçok da atıl konut olduğunu, birçoğunun çürümeye bırakıldığını, bundan da üzüntü duyduğunu kaydetti.
Berova, İçişleri Bakanlığından bu yönde girişim yapmasını ve bu atıl durumdaki binalar ile ilgili çalışma yapmasını istedi.
 

ARIKLI: “YABANCILARA MAL SATARKEN DİKKATLİ OLUNMALI”
YDP Milletvekili Erhan Arıklı da, ülkede yabancıların mal edinmesi konusunda yaptığı konuşmada, Yahudi sermayesinin ülkede bilinçli toprak edinme politikası olduğunu ifade etti ve tarihten örnek verdi.
Arıklı, o yüzden yabancılara mal satarken dikkatli olunması ve Yahudilerin bu taktiklerinin göz önünde bulundurulmasını istedi. Arıklı, Rumların da Dipkarpaz’a bilinçli olarak yerleşme çabasında olduğunu, ev kiraladığını, arazi aldığını kaydetti, hükümetten açıklama isteyeceklerini söyledi.
 

PİLLİ: “MAL SATMADAN KİRALAMA YAPILABİLİR…BU YÖNDE YASA ÇALIŞMASI YAPILSIN”
UBP Milletvekili Ali Pilli de, ülkenin büyük olmadığını ve arazilerin belli olduğunu, o yüzden yabancılara mal satarken bilinçli olunması gerektiğini ifade ederek, ülke topraklarının yabancıların eline geçtiğini, çünkü ülkenin fakir bir ülke olduğunu ve zengin ülkelerin zengin şahısların eline kolay geçtiğini kaydetti.
Pilli, ülkede mal satmadan kiralama yapılabileceğini ifade ederek, bu yönde bir yasa çalışması yapılmasını istedi.
 

BAYBARS : “2019’UN İLK 3 AYINDA 263, 2018’DE DE 2 BİN 91 KİŞİDEN MAL EDİNMEK İÇİN BAŞVURU ALINDI”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, yasa tasarısı ile ilgili bilgi vererek, yabacı bir kişinin apartman dairesi olmak koşuluyla ikinci veya üçüncü bir konut alabileceğini kaydetti. Baybars, ülkede çok sayıda boş konut, boş apartman dairesi olduğunu, elde kalan dairelerin satışına yönelik adım atıldığını anlatarak, devirlerle ilgili bazı işlemlerin tamamlanması için sürenin uzatıldığını kaydetti, düzenleme hakkında bilgi verdi.
Yabancılara mal satışıyla ilgili kararnamenin yürürlüğe girdiği sürede, ikinci veya üçüncü konut edinmek için toplamda 25 kişinin başvuru yaptığını, 8’i hariç diğerlerinin işleminin tamamlandığını ifade eden Baybars, veri sahibi olabilmek için de çalışmaların sürdüğünü, ancak bilgi sahibi olmak isteyenler için 2019 yılının ilk 3 ayında 263, 2018’de de 2 bin 91 kişiden mal edinmek için başvuru alındığını söyledi.
 

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