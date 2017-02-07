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Koca koca amfiler artık cep telefonumuzda

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Koca koca amfiler artık cep telefonumuzda
Gitar çalmak bir tutku. Bazen de oldukça zahmetli olabiliyor. Ama artık o zahmeti ortadan kaldıracak yeni çözümler var!

Elektro gitarla birazcık haşır neşir olanlar bilirler; o gitardan en iyi sesi alabilmeniz için sağlam bir müzik sistemine ihtiyacınız vardır.

Bunun için sololarınızın, ritimlerinizin kulaklarda yankılanmasını sağlayan amfiler, bastığınız her notayı daha da keskinleştiren pedallar olması gerekir. Ama bunlar için oldukça yüksek bir bütçeyi gözden çıkarmanız gerekir.

Tabii bir de bu amfileri, müzik aletlerini oradan oraya taşımak hiç kolay değildir.

Yalnızca gitar çalmak için bazen o amfiyi o kadar yol sırtınızda taşımak gözünüzde büyüyebilir. Bunun neden olacağı sırt ve bel ağrılarını düşününce bu size evinizin dışında gitar çalmayı bile bıraktırabilir.

Bir de profesyonel bir sanatçıysanız, müzik sistemleriyle daha çok içli dışlı olursunuz.

Aklınıza sürekli bunun daha kolay bir yolu olup olmadı sorusu gelir.

Her şeyin teknolojiyle daha da kolaylaştığı günümüzde ise bu sorunun cevabı tabii ki evet.

Andrig isimli uygulama sayesinde artık tüm Android cihazları birer gitar pedalı ve amfisine çevirmeniz mümkün. 

Oysa ki gitarınızdan en iyi sesi alabilmeniz için bu gereklidir.

Yapmanız gereken tek şey gitarınızı telefonunuza bağlayıp, Andrig içerisinden istediğiniz pedal ve amfiyi seçmek.

Böylece ister pratik yapabilir, isterseniz de konser verebilirsiniz.

Andrig içerisinde gitaristlerin gerçekçi "analog" tonlar elde edebilecekleri; amfi ve pedalların dijital tonları bulunmaktadır.

Aynı zamanda gitarınızı Andrig ile akort edebilir, sevdiğiniz şarkılara gitarınızla eşlik edebilirsiniz.

Üstelik Orta Doğu Teknik Üniversite’sinde programlanan bu uygulama tamamen yerli üreticilerin çalışmaları sonucu üretildi. 

Google Play Store'da bulunan Andrig tüm dünyada 400.000'den fazla kez indirilmiş ve dünya genelinde en çok kullanılan gitar uygulamaları arasında yerini almıştır.

2017'nin ilk çeyreğinde ise iOS için olan versiyonu çıkacak Apple kullanıcıların hizmetine de açılacaktır.

 

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