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Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil hakkında yeni gelişme

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Kaçış Sendromu hastalığı nedeniyle zor zamanlar yaşayan Mehmet Ali Erbil'in kök hücre tedavisi önceki gün gerçekleştirildi. Ünlü şovmen, bir ay boyunca steril bir odada kalacak ve kimseyle görüşmeyecek.
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil hakkında yeni gelişme

Geçen yıl evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında kaçış sendromu nüksettiği için 234 gün yoğun bakım yatan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladı. Ünlü şovmenin kök hücre tedavisi önceki gün gerçekleştirildi.

Erbil, bir ay boyunca steril bir odada kalacak ve kimseyle görüşmeyecek. ÇapaMag Magazin'in haberine göre; doktorlar, ünlü şovmenin sağlık durumuna göre konsültasyon sürecinin uzayabileceğini belirtiyor.

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