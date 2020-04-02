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Kolan Hastanesi Girişinde Ön Muayene Çadırı Kuruluyor

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Kolan Hastanesi Girişinde Ön Muayene Çadırı Kuruluyor
Kolan Hastanesi Girişinde Ön Muayene Çadırı Kuruluyor

Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Başkanlığı koordinasyonu ile Kolan Hastanesi girişinde ön muayene çadırı kuruluyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan acıkamaya göre, ateş ve öksürük gibi şikayeti olan hastalar bu çadırda muayene edilerek hastaya ilk müdahale kurulan çadırda gerçekleştirilecek.

Bu uygulamayla, enfeksiyon bulaştırma riski taşıyan hastaların genel hastane içine alınmadan diğer hastalardan izole edilmesi ve daha güvenli bir ortamda muayeneleri hedefleniyor.

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