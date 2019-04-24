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Komşusunun külodunu çalan şahıs: Aşkıma yenildim

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Zanlının aşkıma yenildim itirafı
Komşusunun külodunu çalan şahıs: Aşkıma yenildim

14 Şubat 2019 – 15 Şubat 2019 tarihleri saat 20.00 – 19.00 arasında bayan komşusunun avlusuna girerek çamaşır telinde asılı 3 adet bayan külotunu sirkat ettikten sonra yazmış olduğu aşk mektubunu ikametgâhın penceresine, bir gün sonra da kapısına bırakan Gazimağusa sakini M.K(E-56 ) şikayet üzerine 18.2.2019 tarihinde tutuklanmıştı.

Zanlının aşkıma yenildim itirafı

Aleyhinde mülke tecavüz, cinsel taciz ve sirkat suçlaması getirilen zanlı 19.2.2019 tarihinde mahkeme çıkarılmış ve yargıcın bir şey söylemek ister misin sorusuna karşılık cevaben “aşkıma yenildim özür dilerim” demesi medyada günün konusu olmuştu. Olguları değerlendiren yargıç zanlıyı davası görüşülünceye kadar hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine göndermişti.

Benzeri suçu bulunması nedeniyle 10 ay hapse mahkum oldu

Bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan ve suçunu kabul eden sanık M.K hakkındaki kararı yargıç Umut İnan verdi. Tüm şahadeti değerlendiren yargıç İnan sanığın daha önce de benzeri sabıkası olmasını dikkate alarak 10 ay hapislikle cezalandırdı. (MHA)

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