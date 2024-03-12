  • BIST 9151.36
  • Altın 2242.913
  • Dolar 32.0403
  • Euro 35.0617
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Konstandinos Kombos, çalışma ziyareti için Lübnan’a gidiyor

» »
Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, tek günlük bir çalışma ziyareti için Lübnan’a gidecek.
Konstandinos Kombos, çalışma ziyareti için Lübnan’a gidiyor

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib’in daveti üzerine bugün, tek günlük bir çalışma ziyareti için Lübnan’a gideceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kombos’un Beyrut’ta yapacağı temaslar çerçevesinde, Bou Habib ile öne baş başa, ardından da heyetlerin katılımıyla görüşeceğini ve görüşmelerin odağında ikili ilişkilerin, bu ilişkilerin nasıl daha da ilerletilebileceğinin, bölgesel gelişmelerin ve mülteci sorununun olacağını yazdı.

Haberde, Kombos’un Bou Habib’i Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere dair bilgilendireceği ifade edildi.

Gazete, Kombos’un temasları çerçevesinde Başbakan Vekili Najib Mikati, Meclis Başkanı Nabih Berri ve Lübnan Silahlı Kuvvetler Komutanı Joseph Aoun ile görüşeceğini yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evine girmeye çalışan hırsızı vuran 82 yaşındaki kişiye iki buçuk yıl hapis cezası07 Mart 2024 Perşembe 13:20
  • İş insanına bombalı tuzak...07 Mart 2024 Perşembe 12:47
  • Avrupa Halk Partisi manifestosunda Kıbrıs sorunu için “güçlü ifadeler”07 Mart 2024 Perşembe 09:36
  • Suriyeli düzensiz göçmenden acı itiraf: Açlıktan ölen çocuğumuzu denize attık05 Mart 2024 Salı 09:13
  • Güney Kıbrıs'ta her 3 kişiden 1'i şişman!04 Mart 2024 Pazartesi 14:25
  • Nava: Yeşil Hat Tüzüğü ödemelerinde elektronik ödeme sistemi üzerinde çalışıyoruz03 Mart 2024 Pazar 14:28
  • Rum yönetimi bu yıl 100 milyon euroluk “yeşil vergi” toplayacak02 Mart 2024 Cumartesi 16:54
  • Güney Kıbrıs’ta çam kese böceğiyle mücadelede doğal avcılar kullanılacak02 Mart 2024 Cumartesi 15:17
  • Rum Başsavcı’nın Kürşat kararını eleştirenlere önerisi: En azından okuyun02 Mart 2024 Cumartesi 14:54
  • Güney Kıbrıs’ta sosyal güven düzeyi düşük02 Mart 2024 Cumartesi 14:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti