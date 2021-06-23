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KOOPSEN'den Binboğa'daki İhtiyaç Dışı ve Partizanca İstihdama Tepki

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Sendika Başkanı Mehmetali Güröz, şu an bünyesinde barındırdığı 26 memur, 12 teknisyen, 70 işçi olmak üzere toplam 108 personel ile faaliyet gösterdiğini kaydetti.
KOOPSEN'den Binboğa'daki İhtiyaç Dışı ve Partizanca İstihdama Tepki

Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), sendikanın örgütlü bulunduğu Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Binboğa) Ltd.’e personel istihdamı için yerel bir gazetede çıkan münhale ilişkin açıklamada bulunarak, kooperatifte “ihtiyaç dışı ve partizanca” istidam yapılmaya çalışıldığını savundu.

Sendika, kooperatifin mevcut personel yapısıyla “en iyi hizmeti verebilmekte olduğunu, yeni istihdam ve istihdamlara ihtiyacı olmadığını” belirterek, söz konusu münhalin ve istihdamın durdurulmaması halinde kooperatifte süreli veya süresiz genel greve gideceği uyarısında bulundu.

KOOP-SEN Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Sendika Başkanı Mehmetali Güröz, Binboğa Ltd.’nin kurulduğu günden beri Kıbrıs Türk halkına “en iyi şekilde” hizmet verme bilinciyle, şu an bünyesinde barındırdığı 26 memur, 12 teknisyen, 70 işçi olmak üzere toplam 108 personel ile faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Bir süre önce Kooperatif Yönetim Kurulu’nun 22 kişilik personel istihdamı için karar ürettiğine ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nden istihdam yetkisi talep edildiğini belirten Güröz, “Bu talep doğrultusunda Kooperatif Şirketler Mukayyitliği 16 geçici personel istihdamı için yetki vermiştir. Akabinde muhasebe bölümüne münhal açılması kaydıyla kadrolu eleman alınmasına da Kooperatif Şirketler Mukayyitliği yetki vermiştir” dedi.

Sendika Başkanı Güröz, yerel bir gazetede, Binboğa Yem Fabrikası’na personel istihdamı için münhal açıldığını gördüklerini belirterek, bu münhalin ihtiyaç dışı ve partizanca yapılmaya çalışıldığını ileri sürerek, örgütlü oldukları bu iş yerinde mevcut personelle halka en iyi hizmeti verdiklerini, yeni istihdama ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Güröz, münhalin ve istihdamın durdurulmaması halinde greve gitme uyarısında bulundu.

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