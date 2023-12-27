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Korkutan kaza... 262 Promil alkolle direksiyon başına geçti...

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Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda bu sabahın erken saatlerinde meydana gelene kazada bir kişi yaralandı.
Korkutan kaza... 262 Promil alkolle direksiyon başına geçti...

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,  bu sabah saat 06:30 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 21-22’inci kilometreleri arasında Exotic Otel yakınlarında, Levent GÜLER (E-39) 262 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VS 586 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve yol kenarında bulunan yaklaşık 1,5 metre derinlikteki su kanalına düşüp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Levent GÜLER, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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