Korona virüs’te son durum:Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 380 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünyada Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 382 bin 470 oldu. Virüse yakalanan kişi sayısı 6 milyon 451bin 966’ya ulaştı.

Yeni tip Korona virüs vakası en fazla ABD’de görüldü, bu ülkede 1 milyon 1 milyon 881bin 205kişi Kovid-19’a yakalandı.

Dünya genelinde virüse yakalanan 3 milyon 66 bin 678 kişi iyileşti.

İsrail’de son 24 saatte 116 yeni tip koronavirüs vakası tespit edilirken, bunun son 1 ay içinde görülen en yüksek günlük yeni vaka sayısı olduğu bildirildi.

Fransa’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 28 bin 940’a yükseldi. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1253’ü yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 28 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte ülkede yeni tip Korona virüs kaynaklı ölüm tespit edilmediğini duyurdu. Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 34 kişinin salgından öldüğünü fakat son 48 saatte ölüm görülmediğini bildirdi.

İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 39 bin 369’a yükseldi. Vaka sayısı da 1613 artarak 277 bin 985’e ulaştı.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa’da birinci, dünyada da ABD’den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İtalya’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 33 bin 530’a çıktı. Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1474’lük düşüşle 39 bin 893’e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 233 bin 515’e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 318 oldu. İyileşenlerin sayısı bugün 1737’lik artışla 160 bin 92’ye çıktı.