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KORONA:KKTC'de 3 gün kuralın ihlal edenler var!

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“Ülkeye 3 günlüğüne gelen bazı kişilerin süre kuralını ihlal ettiği tespit edildi”
KORONA:KKTC'de 3 gün kuralın ihlal edenler var!

Sağlık Bakanlığı, karantinadan muaf tutulan; 3 gün ve 3 günden az süreyle ülkeye gelen bazı kişilerin, söz konusu kuralı çiğneyerek 3 günden fazla “karantinaya girmeden” ülkede kalmaya devam ettiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, karantinadan muaf tutulan; 3 gün ve 3 günden az süreyle ülkeye gelen bazı kişilerin, söz konusu kuralı çiğneyerek 3 günden fazla “karantinaya girmeden” ülkede kalmaya devam ettiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada;

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda ülkemize giriş yapmak isteyen ve adada en fazla 3 gün konaklayacak kişilerin kontrolünde zorluk yaşanması nedeniyle bu kişilerin 30.11.2020 tarihinden itibaren KKTC’ye yalnızca charter uçuş ile getirilmelerine karar verildiği bakanlığımız tarafından açıklanmıştır.

Alınan karar daha önce yolculuk planı yaparak biletlerini alan kişilerin mağdur olmaması adına 4 Aralık 2020 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır.

Ülkemize 3 gün konaklama koşulu ile gelen bazı kişilerin süreyi aşarak bu kuralı ihlal ettiklerini tespit etmiş bulunmaktayız.

3 gün koşulu ile gelen kişilerin sadece sağlık kontrolleri değil, süreyi aşmayarak ülkemizden çıkışları halkın sağlığı için büyük önem arz etmektedir. 

Sağlık Bakanlığı ekonomik koşulları da göz önünde bulundurmaya devam ederek kararlar almakta ancak halkın sağlığını ilk sırada bulundurmaktadır.

Ülkemizde pandemi sürecinde gelinen noktayı kaybetmemek adına tüm kurumların desteğine ihtiyaç duymaktayız.

Dolayısı ile kuralları ihlal eden kişlerin tespiti ve gerekli yasal işlemelerin başlaması için ayrıca Pazartesi günü Sağlık Bakanlığı’nda ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare edilecektir.

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