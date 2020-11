Koronanın yeni belirtisi: Ani diş kaybı

Korona virüsü pandemisi nedeniyle dünya gelinde vaka sayısı 62 milyona yaklaşırken, Covid-19’un uzun süreli yan etkilerden muzdarip olan kişilerin de sayısı yükselmeye devam ediyor.

Hastalık nedeniyle ortaya çıkan semptomların sekiz hafta ya da daha uzun sürmesiyle, “uzun süreli Covid” ortaya çıkıyor. Uzun süreli Covid-19’un etkileri kişiler arasında farklılık gösteriyor. Ancak, en yaygın görülen semptomlar arasında yorgun, “saç kaybı”, “kalp ritmi bozukluğu”, “bilişsel problemler”, “baş ağrısı” ,” kas ağrısı”, “nefes almada güçlük”, “odaklanma problemi”, “üşüme ve titreme”, “uykusuzluk”, “halüsinasyon görme”, “ishal” ve “yüksek ateş” gibi semptomlar yer alıyor.

Bununla birlikte ABD’li diş hekimleri yeni tip korona hastalarında aniden ortaya çıkan diş kaybı vakalarının artış olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, diş kaybının da, yeni tip korona virüsünün uzun süreli etkilerinden biri olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

The New York Times gazetesi, diş sağlığı ile ilgili uzun süreli Covid-19 hastalarıyla görüştü. New York'ta yaşayan 43 yaşındaki Farah Khemili adlı kadın, ilkbaharda Covid-19'a yakalanmasının ardından bir ay sonra ön dişini kaybettiğini açıkladı.

Khemili, geçmişte dişleriyle ilgili problemler yaşadığını ve doktorunun ona sigara içtiği için ağzında kemik kaybı olduğunu söylediğini belirtti. Bununla birlikte ismini açıklamayan başka bir kadın ise Covid-19'a yakalamasından birkaç hafta sonra dondurma yerken birden bire bir dişinin ağrı hissetmeden ağzından düştüğünü söyledi.

12 yaşındaki bir erkek çocuğunun ise Covid-19’a yakalandıktan 9 ay sonra iki dişini kaybettiği belirtildi. Çocuğun annesi Diana Berrent, uzun süreli Covid-19 hastaları için kurduğu online destek sitesinde oğlunun sağlıklı dişlere sahip olduğunu ve altta yatan hastalığı olmadığını ifade etti. Brrent’in duyurusunun ardından yaklaşık bir düzine kişi daha Covid-19 nedeniyle dişini kaybettiğini belirtti. (Kaynak: NTV)