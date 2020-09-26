Koronavirüs mutasyona uğramaya devam ediyor; bulaşıcılığı arttı ama

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları artarken bilim insanları virüsün mutasyona uğramaya devam ettiğini belirtti. Uzmanlar, virüsün daha bulaşıcı bir hâle geldiğini söyledi.

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları artarken bilim insanları virüsün mutasyona uğramaya devam ettiğini belirtti. Uzmanlar, virüsün daha bulaşıcı bir hâle geldiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, yeni bir araştırma virüsün 5 bin genetik dizilimini inceledi. Araştırma sonucunda virüsün yayıldıkça mutasyona uğradığı ancak bunun virüsü daha ölümcül yapmadığı ya da etkilerini değiştirmediği belirtildi. Bulgular, virüsün mutasyonla birlikte daha bulaşıcı bir hâle gelmiş olabileceğini gösterdi.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nden virolog David Morens, mutasyonun nedeninin sosyal mesafe gibi kamu sağlığı önlemleri olabileceğine dikkati çekti. Morens, "Bütün bu önlemler bulaşıcılık için bir bariyer oluşturuyor ve virüs bu bariyerleri aşabilmek için daha bulaşıcı hâle geliyor" dedi. Morens bu nedenle aşı bulunduktan sonra da virüsün mutasyona uğramaya devam edebileceğini söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD'de 20 eyalette son iki haftanın Covid-19 vakalarında yüzde 5 oranında artış yaşandı. ABD, dünya genelinde en fazla vaka ve ölümün olduğu ülke konumunu koruyor.