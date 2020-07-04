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Koronavirüs'te Bugün Meksika'da 654 kişi öldü

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Koronavirüs'te Bugün Meksika'da 654 kişi öldü
Koronavirüs'te Bugün Meksika'da 654 kişi öldü

MEKSİKA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 29 BİN 843'E YÜKSELDİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 654 artarak 29 bin 843'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 740 artışla 245 bin 251'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 147 bin 205 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

HİNDİSTAN'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 18 BİN 669'A ÇIKTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 444 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 669'a yükseldi.

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