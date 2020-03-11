Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 120 bine yaklaştı

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) dünden bugüne 5 binden fazla kişiyi daha etkiledi, vaka sayısı 119 bin 96'ya çıktı. TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğünü açıklaması üzerine Türkiye ve dünyada salgına ilişkin endişeler yüksek boyutlara ulaştı.

Dünya genelinde Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 4.284'e ulaştı. CNN'in aktardığına göre ABD'de vaka sayısı 1000'e ulaştı böylece Pazar gününden bu yana ABD'deki vakalar 2 katına çıkmış oldu. New York eyaletini yanı sıra 92 vaka görülen Michigan ve Massachusetts eyaletlerinde de acil durum ilan edildi.

10 binden fazla vaka ile Avrupa'nın yeni tip Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkesi olan İtalya'da ülkenin kuzeyinde yürürlüğe sokulan karantina uygulaması, dün ülkenin tamamında başladı. Vatandaşlar marketlere akın ederek stok yapmaya başladı.

İran'da dün 54 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede ölüm sayısı 291'e yükseldi.

Dün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk vaka görüldü. Ülkede eğitime ara verildi ve Bakanlar Kurulu acil gündemli toplandı.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 00.30'da bir basın açıklaması yaparak ülkede ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiğini söyledi. Koca, hastanın 'mahremiyeti' için vakanın hangi şehirde olduğu bilgisini vermedi.

Bugün (11 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de eğitime mart sonuna kadar ara verildi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de üniversiteler dahil eğitime mart sonuna kadar ara verildi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko eğitime ara verme kararının Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla alındığını duyurdu.

Konser ve konferans gibi toplu etkinliklerin de kısıtlandığı Kiev’de alışveriş merkezlerindeki sinema ve eğlence merkezleri de kapatıldı. Ülkede şimdiye kadar yalnızca bir Koronavirüs vakası görüldü.

Belçika'da ilk can kaybı

Çin’den ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü Avrupa’da etkisini arttırıyor. Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona kaynaklı ilk can kaybının meydana geldiği açıklandı. Hayatını kaybeden hastanın 90 yaşında olduğu aktarıldı.

İtalya'dan sonra en çok ölüm İspanya'da

Avrupa’nın tamamında toplam vaka sayısı 18 bini geçerken, İtalya’nın ardından en çok ölümlü vakanın yaşandığı Avrupa ülkesi İspanya oldu. İspanya’da 35 kişi Koronavirüs ile hayatını kaybederken, vaka sayısı bin 600’ü geçti.

Öte yandan, Fransa’da da Koronavirüs nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise bin 700’ü geçti.

Endonezya'da ilk ölüm

Endonezya’da Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı yetkilisi, 53 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kanada'da 14 yeni vaka görüldü

Kanada'da yetkililer, ülkede 14 yeni Koronavirüs vakasının görüldüğünü, vakalarının çoğunun seyahat öyküsü olduğunu söyledi. Kanada'da şu ana kadar 93 Koronavirüs vakası bulunuyor.

Panama'da ilk ölüm

Panama'da Sağlık Bakanlığı, ilk Koronavirüs kaynaklı ölüm vakasını doğruladı. Ölen kişinin 64 yaşında ve diyabet hastası olduğu belirtildi.

ABD'de pek çok üniversite, internet üzerinden ders yöntemine geçiyor

Koronavirüs vaka sayısının 1000'e ulaştığı ABD'de California, New York gibi virüsün sık görüldüğü pek çok ülkede üniversiteler internet üzerinden ders işleme kararı aldı.