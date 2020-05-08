Koronavirüste dünyada can kaybı 270 bini aştı

Koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bin 20 kişiye yükseldi. Avustralya, koronavirüsle mücadelede üç aşamalı yol haritasını açıkladı. Pandemide günün öne çıkan gelişmeleri...

Koronavirüste küresel can kaybı 270 bini aştı

Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs sonucu dünya üzerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bin 20 kişiye çıktı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki John Hopkins Üniversitesi’nin son verilerine göre virüs 3 milyon 864 bin 696 kişiye bulaştı. ABD, en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı ülke konumunda. ABD'de COVID-19 sonucu 75 bin 670 kişi öldü. Birleşik Krallık, ABD’den sonra en fazla can kaybının kaydedildiği ülke. Birleşik Krallık’ta 30 bin 689 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Sıralamada üçüncü sırada yer alan İtalya’da 29 bin 958 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Çin'de sinemalar yeniden açılıyor

Salgınla mücadelede önlemleri gevşetme sürecine geçen Çin, ülkedeki sinema ve müze gibi mekânları kademeli olarak yeniden açacağını duyurdu.

Çin'de kabine görevi gören Devlet Konseyi'nin internet sitesindeki açıklamada, bu yerlerin açılmasına ilişkin şartlar da kamuoyuyla paylaşıldı. Bu koşullar, rezervasyon ve sınırlı sayıda katılımcı gibi uygulamaları içeriyor.

Yunanistan'da ünlü eski sağlık bakanı koronadan öldü

Yunanistan eski Sağlık Bakanı Dimitris Kremastinos, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yunanistan'da eski başbakanlardan Andreas Papandreu'nun özel doktorluğunu yaptığı doksanlı yıllardan bu yana kamuoyu tarafından iyi tanınan bir isim olan Kremastinos 78 yaşındaydı.

Profesör Kremastinos, 26 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bir devlet hastanesine kaldırılmıştı. COVID-19 teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören ünlü kardiyolog, bu sabah yaşamını yitirdi.

Rusya'da 10 binden fazla yeni vaka

Koronavirüs salgınının yeni merkezi haline gelen Rusya'da günlük yeni vaka sayısı altı gündür 10 binin altına düşmüyor. Resmi makamlara göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 699 vaka daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 187 bin 859'a yükseldi. Perşembe günü açıklanan yeni vaka sayısı 11 bin 231'di. Bu, Rusya'da bir günde kaydedilen en büyük artış olmuştu. Ülkede son 24 saatte 98 kişinin daha COVID-19 nedeniyle öldüğü açıklanırken toplam can kaybı bin 723'e ulaştı.

Avustralya'dan üç aşamalı plan

Avustralya, koronavirüsle mücadele kapsamındaki üç aşamalı yol haritasını açıkladı. Söz konusu planı açıklayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Canberra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yılın Temmuz ayında COVID-19'suz bir ekonomiye ulaşmak için tüm bu aşamaları başarıyla geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Avustralya'nın hayata geçirmeyi amaçladığı planın ilk aşaması; kafe, restoran, dükkân, kütüphane, yüzme havuzu ve oyun alanlarının açılmasını öngörüyor. İnsanların evlerinde en fazla beş misafir ağırlamasına, kamu alanı ve iş yerlerinde ise en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.

Eyalet içinde, zorunlu olmayan sebeplerle yapılan seyahatlere de izin verilecek. Cenazelerde en fazla 30 kişiye, düğünlerde ise azami 10 davetliye izin verilecek. Tüm bu etkinliklerde insanların kontak bilgileri alınacak.

İkinci aşama, kamu ve iş yerleri için getirilen üst sınırın 10 kişiden 20 kişiye çıkarılmasını; ayrıca spor salonu, güzellik salonu, müze ve sinemaların açılmasını öngörüyor. Eyaletler arası bazı seyahatlere de izin verilecek.

Üçüncü aşamada ise 100 kişiye kadar olan kalabalıkların bir araya gelmesine izin verilirken bar, gece kulübü ve AVM'lerdeki yemek katlarının açılmasına da müsaade edilecek.

Güney Kore'deki açık gece kulüpleri yeni vaka kaynağı

Son beş gündür 10'un üzerinde yeni COVID-19 vakası tespit edilmeyen Güney Kore'de bugün 25 yeni vakanın görüldüğü açıklandı. Yetkililer, yeni vakalardan 13'ünün geçen Cumartesi başkent Seul'daki üç gece kulübüne giden bir hastayla bağlantılı olduğunu belirtti.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Gang-lip, 29 yaşındaki hastanın virüs bulaştırdığı tahmin edilen kişilerden 12'sinin, aynı gece bu mekânlara giden kişiler olduğunu açıkladı. Diğer kişinin ise bu hastanın iş arkadaşı olduğu tespit edildi.

Kim, "çok büyük ihtimalle" söz konusu gece kulüpleriyle bağlantılı yeni vakalar tespit edileceğini söyledi. Üç gece kulübüne Cumartesi günü bin 500'den fazla müşteri girdiği tahmin ediliyor.

Güney Kore'nin virüsle mücadelede şu ana kadar elde ettiği kazanımların heba edilmemesi için özen gösterilmesi gerektiğini belirten Sağlık Bakan Yardımcısı, "Sudaki bir mürekkep damlası hızla yayılır. Herkes, COVID-19 yayan bir mürekkep damlası olabilir" uyarısında bulundu.

Seul'daki bazı gece kulüpleri, gevşetilen koronavirüs önlemleri kapsamında geçen hafta kapılarını müşterilere açmıştı.

Almanya'da 147 can kaybı daha

Almanya'da salgınla mücadelede koordinasyonu yütüren Robert Koch Enstitüsü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 147 artarak 7 bin 266'ya yükseldiğini açıkladı. Ensititü, vaka sayısının bin 209 kişilik artışla 167 bin 300'e ulaştığını duyurdu.

Koca: Ev dışında mutlaka maske takın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara ev dışındayken sürekli maske takmaları için çağrıda bulundu. Koca, Twitter'dan yaptığı çağrıda, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" ifadesini kullandı