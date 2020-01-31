  • BIST 119.140
  • Altın 304,296
  • Dolar 5,9765
  • Euro 6,6232
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 213'e yükseldi

» »
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 213'e yükseldi
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 213'e yükseldi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılıyor. Virüsten ölenlerin sayısı bir günde 42 kişi artarak 213'e yükseldi. DSÖ'nün acil durum ilanının ardından pek çok ülke Çin'e seyahat uyarılarını sertleştirdi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp dünyaya yayılan koronovirüsten ölenlerin sayısı 213'e yükseldi. Pekin Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada koronavirüse yakalananların sayısının bir günde bin 981 kişi artarak 9 bin 692'ye, ölü sayısının da 42 kişi artarak 213'e yükseldiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Perşembe akşamı virüsün yayılışını "Uluslararası çapta sağlıksal acil durum" ilan etmişti. Acil durum ilanında Örgüt'ün 190 üyesinin DSÖ'nün tavsiye ettiği kriz önlemlerini hayata geçirmek için koordinasyona başlaması öngörülüyor.

11 milyon nüfuslu Vuhan kenti ve bağlı bulunduğu Hubei eyaletinin virüsten en ağır etkilenen bölgeler olduğu biliniyor. Trafik bağlantılarının durdurulmasıyla bu bölgelerde yaşayan 45 milyon insanın dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmiş durumda.

Çin vatandaşlarını geri getiriyor

Pek çok havayolları şirketi geçen günlerde Çin'e uçuşları durdurmuştu. Çin yönetimi bu nedenle yurt dışında bulunan Hubeili vatandaşlarını geri getirmek için kolları sıvadı. Çin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu vatandaşların yurt dışında maruz kaldıkları zorluklara dikkat çekerek kiralık uçaklarla mümkün olan en hızlı şekilde Cuma günü ülkelerine geri getirileceklerini bildirdi.

Virüsü taşıyan, ancak belirti göstermeyen ve hasta olduğunu fark etmeyen kişiler de koronavirüsü bulaştırabiliyor. Bu durumun virüsün hızla yayılmasında etkili olduğu belirtiliyor. İki hafta kadar önce sadece 40 olan hasta sayısı son günlerde her gün binlerce kişi artıyor.

Çin dışında ölüm vakasının bulunmadığı virüsün şimdiye kadar yaklaşık yirmi ülkede 120 kişiye bulaştığı tespit edildi. Almanya'nın Bavyera kentinde teyit edilen vakayla birlikte ülkede koronavirüs teşhis edilen hasta sayısı beşe yükseldi.

Koronavirüs, toplam 10 bine yakın vakayla, 17 yıl önce yine Çin'de ortaya çıkan ve DSÖ verilerine göre 8 bin 96 kişiye bulaşan Sars salgınını geride bıraktı. Sars virüsü nedeniyle 2002-2003 yıllarında toplam 774 kişi hayatını kaybetmişti.

Seyahat uyarıları sertleştirildi

ABD, vatandaşlarından Çin'e seyahat etmemelerini ve Çin'de bulunanların ülkeden ayrılmayı düşünmelerini isterken Almanya, vatandaşlarına "Çin'e seyahat planlarını mümkün olduğunca ertelemelerini" tavsiye etti. Pek çok ülke vatandaşlarına gerekli olmadığı sürece Çin'e seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.

Türk Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak tarihli uyarısında zorunlu olunmadıkça Çin'e seyahat edilmemesini, seyahat edilmesi durumunda başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun görüldüğü bölgelerden uzak durulmasını tavsiye etmişti.

Türk Hava Yolları da Çin seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurduğunu açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tıp-iş: “koronavirüs için kurulacak karantina merkezinin standartlara uygun olması gerek”31 Ocak 2020 Cuma 14:37
  • Yeni Bir Virüs Tehlikesi Ortaya Çıktı Nijerya'yı Saran Salgın: Lassa Ateşi31 Ocak 2020 Cuma 12:35
  • Topuk Dikeninin Altında Tümör Çıkabilir31 Ocak 2020 Cuma 12:28
  • Sigara bırakıldığında akciğerler kendini 40 yıl boyunca içilse bile yenileyebiliyor 30 Ocak 2020 Perşembe 22:43
  • Hemoroidin şifası bu besinde!30 Ocak 2020 Perşembe 22:38
  • Pilli: “Gerçek dışı ifadelerle kamu sağlık sistemi yıpratılıyor”30 Ocak 2020 Perşembe 16:48
  • Corona virüse nar kabuğu, zerdeçal, zencefil tavsiyesi30 Ocak 2020 Perşembe 16:32
  • ‘Corona’ya karşı aşı geliştiriyorlar: Birinin adı ‘INO-4800’, yaz başında denenecek30 Ocak 2020 Perşembe 13:12
  • İşte o virüsün belirtileri ve korunma yolları30 Ocak 2020 Perşembe 11:04
  • DSÖ: Dünya alarma geçmeye hazır olmalı29 Ocak 2020 Çarşamba 23:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti